不能「玫」有妳 玫瑰饅頭

蝶豆花汁玫瑰饅頭

印象中的饅頭，應該都是白饅頭原味居多，現今口味上千變萬化，連造型都別出心裁，我們家愛玫瑰花成癡，於是有一半東北血統的我，年過半百認真地學習起爸爸的家鄉味，經過幾次試驗，終於做出玫瑰花饅頭了，雖然覺得不滿意，但是有著像不像三分樣的雛型出來了，不禁為自己喝采。

我從蔬菜水果中找出了天然色素，紫色高麗菜汁、胡蘿蔔、蝶豆花、南瓜、地瓜、紅色火龍果、洛神醬汁、黑芝麻、抹茶粉、伯爵茶、烏龍茶粉等都是做玫瑰花饅頭的元素。因為疫情 關係，宅在家裡的手做風格特別興盛，看著家人吃著自己手做天然的食物，是一大滿足。

火龍果去子玫瑰饅頭

材料：

中筋麵粉600克、酵母粉6克、各種蔬果汁大約300～350毫升。

作法：

1.麵粉倒入盆中。

2.酵母粉用溫水溶化，接著放入麵粉中揉糰，把各式汁液慢慢倒入整成麵糰。

3.用濕布蓋上，季節的不同，醒麵時間也有差異，大約2至3小時，冬季可能拉長至4小時。

4.醒好麵，再次整麵糰，太乾太濕都可以再次調整，再次醒上20分鐘，即可把麵糰擀成圓形。

5.玫瑰花片可以四片或是五片成一組，重疊一起由下捲起來，整好對半切，就是兩朵玫瑰花，用手調整花瓣。

6.電鍋外放一杯半的水，玫瑰饅頭放進蒸，開關跳起，悶個2分鐘開蓋即可取出。

小叮嚀：

無添加任何防腐劑，放冰箱大約3天左右食用完畢，或是冷凍在冰庫可拉長保存期限。