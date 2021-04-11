傳統小吃 青糰

院子裡的草叢間開始冒出一群群白茸茸的小草。有時，小草尖端還帶著些許黃色毛茸茸的小花，又是「靖」的季節了！這是祖母對這種植物的稱呼。

從前，每逢清明節，祖母就會用事先摘好曬乾的「靖」和糯米粉拌勻做成一個個餃子形狀的「靖糰」，放入電鍋蒸熟，蒸熟後的「靖糰」表皮呈現青綠色並夾雜一絲絲的綠線，好像是中國 古代的青銅器，十分古色古香。一口咬下去，裡面的肉餡和表皮上面的青草與粽葉香，相稱得宜，讓人想一口接一口地吃個不停，由於口感、內餡和街上賣得紅龜粿有點像，我們一直以為是祖母自創的紅龜粿。

直到某天在一個做菜的節目中看到那熟悉的小草，才知道其實那不叫「靖」，而是「鼠麴草」，而「靖糰」則應該叫「青糰」。是江浙臨海一帶清明時節時傳統食物，也是拜拜必用的食物之一。

我不禁啞然失笑，祖母曾告訴我們一堆如謎般的家鄉故事，如今終於解開其中的一則了。原來真的有這麼一道地方料理，而且祖母口中的「靖」，其實是國語中「青」，那不知名的小草並不是野草，而是鼠麴草。

材料：

鼠麴草、糯米粉、太白粉、麵粉、絞肉、豆乾丁、紅蔥頭、櫻花樹葉或粽葉。

作法：

1.將鼠麴草的尖端摘下洗淨陰乾，大約一個禮拜。

2.要吃之前，取出些許的鼠麴草，切碎後放入少許的水煮熟，放涼。

3.再將糯米粉、太白粉及麵粉倒入煮好的鼠麴草水中攪拌成糰。（其實可以只用糯米粉，我因糯米粉不夠，所以加入太白粉和麵粉使其成糰。）

4.絞肉加入調味料拌勻，同時拌入豆乾丁、紅蔥頭，將拌好餡料下鍋炒香，如果有竹筍丁更好。

5.將麵糰分成小塊，拿起其中一小塊壓平，將炒香的肉餡包入其中，捏成餃子形狀。

6.將櫻花樹葉擦上油，將包好的青糰放在上面，放入電鍋蒸熟即可。可用粽葉代替， 因身邊沒有粽葉，所以改用櫻花樹葉。