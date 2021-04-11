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羽衣甘藍2吃

周靈
羽衣甘藍鮭魚沙拉
羽衣甘藍鮭魚沙拉

羽衣甘藍是超級健康的蔬菜，但此菜空口吃較硬澀，用點心思做一些醬汁，將甘藍菜醃漬軟化，引出它的甘甜；同時配上魚肉或雞胸肉與一、兩樣蔬菜鮮果，就可成就一道營養餐點。

羽衣甘藍鮭魚沙拉

材料：

羽衣甘藍1大碗、煙熏野生鮭魚1片、酪梨1顆、檸檬汁或萊姆汁適量、開心果仁2湯匙、藍莓1杯、義大利沙拉醬（或是將適量的橄欖油、檸檬汁、義大利甜醋、少許鹽和胡椒混合均勻）。

羽衣甘藍鮭魚沙拉材料
羽衣甘藍鮭魚沙拉材料

作法：

1.煙熏野生鮭魚1片撕小塊，備用。酪梨切小塊，擠上檸檬汁或萊姆汁。

2.將洗乾淨瀝乾水分的羽衣甘藍菜先置於大碗中，淋上沙拉醬，放入冰箱過半小時軟化後取出。

3.進食前將藍莓、開心果仁、酪梨肉及煙熏鮭魚肉放在羽衣甘藍葉上，再淋上少許醬汁，不但賣相佳，健康又美味。

羽衣甘藍藜麥鮪魚佐味噌橙汁醬

羽衣甘藍藜麥鮪魚佐味噌橙汁醬
羽衣甘藍藜麥鮪魚佐味噌橙汁醬

材料：

羽衣甘藍菜葉2杯、藜麥（quinoa）1/2杯、水3/4杯、鮪魚1塊、醬油、薑蓉少許、熟毛豆仁1/2杯、橘子1顆（一半剝出裝盤，另一半榨汁）、淺色味噌醬1湯匙、檸檬汁（或萊姆汁）2湯匙、胡椒粉、鹽少許、黃瓜片。

羽衣甘藍藜麥鮪魚佐味噌橙汁醬材料
羽衣甘藍藜麥鮪魚佐味噌橙汁醬材料

作法：

1.鮪魚以少許醬油薑蓉醃漬15分鐘。視各家愛好及需求，將鮪魚清蒸或油煎後，置於一旁。

2.藜麥加水煮開，水滾後轉小火，蓋上鍋蓋燜15分鐘即成，備用。

3.羽衣甘藍葉放入大碗中，同時也將味噌醬、檸檬或萊姆汁、橙汁、少許鹽及胡椒粉調和。味噌橙汁漿先淋在羽衣甘藍上並拌勻，放入冰箱半個鐘頭，使其軟化後取出，分成兩碗。

4.此時可將藜麥、橘子、毛豆仁、黃瓜片及鮪魚塊分至各碗中，淋上味噌橙汁醬，亦可撒些芝麻，又是一碗吸睛又美味的營養沙拉。

義大利

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