雙色豆乾

茄子，有保護心血管和延緩衰老的作用；黃瓜，有養顏美容、清熱解毒的作用；紫色高麗菜，含有花青素和維生素C，是抗氧化的蔬菜，有助於預防衰老；番茄，有降低高血壓 和膽固醇的作用。將多樣化的蔬菜，製作成喜歡的菜肴，增加膳食營養成分，也可以促進食欲。

雙色豆乾

材料：紫色高麗菜、青椒、豆乾、水。

調味料：葡萄籽油、黑胡椒、鹽。

雙色豆乾材料

作法：

1.紫色高麗菜、豆乾洗淨，切小塊；青椒對半切，去籽洗淨，切小塊，備用。

2.取炒鍋，置於爐火上，於鍋中倒入紫色高麗菜、青椒和水拌炒，蓋上鍋蓋燜煮。

3.約三分鐘後加入豆乾，以鹽和黑胡椒調味，繼續拌炒。

4.菜肴熟且入味，即可盛起。

黃瓜素肉燥

黃瓜素肉燥

材料：黃瓜、枸杞、素肉燥、水。

調味料：麻油、黑胡椒、五香粉、醬油。

黃瓜素肉燥材料

作法：

1.黃瓜洗淨，切小塊；枸杞洗淨；素肉燥洗淨，以冷開水浸泡半小時，備用。

2.取湯鍋裝水，開火煮滾後放入素肉燥，汆燙兩分鐘後瀝乾水分，備用。

3.於炒鍋中倒入適量的麻油，開火油熱倒入素肉燥，充分拌炒三分鐘後，以黑胡椒和五香粉調味，繼續拌炒。

4.素肉燥炒香之後，加入黃瓜，並以醬油調味，攪拌均勻繼續烹煮。

5.待素肉燥入味，放入枸杞，稍做攪拌，一分鐘後即可盛盤上桌。

茄醬豆腐

茄醬豆腐

材料：茄子、蘑菇、紅蘿蔔、豆腐、水。

調味料：葡萄籽油、黑胡椒、鹽、醬油。

茄醬豆腐材料

作法：

1.將食材洗淨，蘑菇的傘部和傘柄分開，傘部去外層薄膜，切小塊；胡蘿蔔、茄子、豆腐切小塊，備用。

2.取炒鍋，放入茄子、蘑菇、胡蘿蔔和水，開火烹煮。

3.兩分鐘後，加入豆腐，以葡萄籽油、咖哩粉、鹽和醬油調味，充分攪拌均勻。

4.待菜肴熟了且入味，即可盛盤。

番茄芹菜湯麵

番茄芹菜湯麵

材料：番茄、西洋芹、大白菜、炸豆腐、義大利 麵條、水。

調味料：麻油、韓式粗粒辣椒粉、鹽、醬油。

作法：

1.番茄、西洋芹、大白菜、炸豆腐洗淨，切小塊，備用。

2.取湯鍋，放入適量的水，水煮滾後放入義大利麵條，不時地攪拌別讓麵條沾黏；麵條煮熟，撈起沖冷開水，水分瀝乾，備用。

3.另取湯鍋，放入大白菜、西洋芹和水，置於爐火上。

4.沸騰後，加入番茄和炸豆腐，以麻油、韓式粗粒辣椒粉、鹽和醬油調味，充分攪拌均勻。

5.菜肴都熟且入味，倒入事先煮好的義大利麵條，上下翻動，使菜肴、湯汁與麵條相互融合，即可盛起享用。