香嫩好下飯 牛肉料理4道

牛肉麻婆豆腐。（圖：台北君悅飯店提供）

香氣濃郁撲鼻的牛肉料理，讓人胃口大開，一不小心就多添一碗飯。其中特別的是牛肉麻婆豆腐，麻婆豆腐一般比較常見的是以豬肉入菜，但也可換成牛肉入菜，會有不同的風味。辣度的部分，花椒是麻，辣椒是辣，民眾可以依照口味喜好，自行調配麻或辣的比例，牛絞肉也可換成一般外面市售的肉醬，但需留意市售肉醬經過調味，口味上偏鹹，味道要重新調配。

牛肉麻婆豆腐

材料：

牛絞肉100~150公克、豆腐1盒、蔥花約10公克。

調味料：

薑末、蒜末、四川辣椒醬1茶匙、花椒醬1小匙、花椒粉約5公克、醬油10毫升、砂糖約5公克、綠豆粉適量（勾芡用）、水370毫升。

作法：

1.豆腐切丁汆燙、切蔥花、薑末與蒜末備用。

2.熱鍋後入薑末、蒜末與牛絞肉拌炒，加醬油至香氣傳出肉變色。

3.放入四川辣椒醬與花椒醬後繼續拌炒，俟香氣散發後加入豆腐、水、糖稍微燜至出味。

4.於鍋內加入綠豆粉水，勾薄芡，撒花椒粉與蔥花後盛盤上桌即可。

番茄牛肉湯

番茄牛肉湯。（圖：大潤發提供）

搭配美味滿點的胡蘿蔔、白蘿蔔跟番茄，使用快鍋燉煮省時又方便。

材料：

牛腱5顆、胡蘿蔔1條、白蘿蔔1條、洋蔥1顆、番茄5顆、番茄膏3大匙、水1.5～2公升、醬油350毫升、冰糖1大匙、薑片約10片、滷包1包、米酒100毫升、豆瓣醬1大匙、沙茶醬1.5大匙。

作法：

1.先準備水鍋，將牛腱、切大塊的洋蔥、5片薑片下鍋煮約5分鐘後起鍋備用。過程中要撈起泡渣，湯水保留。

2.將少許的油倒入快鍋，爆香薑片，放入番茄和番茄膏炒出香氣。

3.接著加入冰糖、沙茶醬、辣豆瓣醬拌炒，醬油與米酒也在此步驟放入。

4.煮好的牛腱體積稍微縮小之後撈起，切成大塊，此時內層肉質仍會滲出一些血水，拌入步驟3中的調味醬。

5.將步驟1備用的一整鍋湯汁連同紅、白蘿蔔、市售滷包一起倒入快鍋，湯汁略淹過食材，轉成大火煮滾。

6.食材煮滾之後，撈起泡渣，繼續蓋上鍋蓋，等安全指示計升起、開始冒煙、出現唧唧聲時，轉成小火，繼續燉煮一小時，準備洩壓開蓋。

嫩煎牛小排

嫩煎牛小排。（記者徐兆玄／攝影）

材料：牛小排6盎司。

調味料：鹽、黑胡椒。

作法：

1.市售冷藏牛小排一份約6盎司，事先以鹽與黑胡椒椒醃漬備用。

2.取一平底鍋，加少許油後以小火慢煎醃漬好的牛小排。

3.每一面煎約15秒，四面煎完再夾出鍋子靜置約5分鐘。

4.待牛小排表面不燙手，再放回鍋子用小火慢煎。

5.以此方式重複約4次，可確保牛小排維持鮮嫩不柴的絕佳口感。

紅燒牛肉

紅燒牛肉。（圖：太陽臉提供）

材料：帶筋的牛腱、牛腩、牛肚1副、水1鍋、胡蘿蔔白蘿蔔各適量、蔥1把、薑數片、去皮的蒜頭適量和辣椒數支、洋蔥、牛番茄。

調味料：

米酒、醬油、糖、滷包、豆瓣醬。

作法：

1.牛腱、牛腩跟牛肚可請商家先切大塊，回來再依自己的喜好切成適當大小，牛肉燉好會縮小一半，所以可以切大一些。

2.切好塊的牛肉用水沖洗一下，然後煮一鍋水，把牛肉下鍋煮到水開，關火倒水放涼，再把外表清洗一下。

3.紅、白蘿蔔加入牛肉一起煮會出奇美味，去皮切滾刀塊、洋蔥和牛番茄也切大塊。然後把上述材料跟牛肉一起入鍋，加入一把蔥、幾片薑、一些去皮的蒜頭和幾支辣椒，加水淹沒食材，再加米酒、醬油、糖跟滷包，最後加入豆瓣醬，能使牛肉味道多一份甘醇。

4.先整鍋大火煮開，再轉小火慢煮兩小時，開鍋嘗嘗味道再加糖或醬油來調整，撈出蔥薑和滷包，關火蓋鍋讓牛肉自然放涼，一天後再開火煮滾轉小火再煮一小時，再蓋鍋自然放涼半天，牛肉即軟爛入味。

5.煮好的紅燒牛肉非常配飯，也可煮一把麵條，加入高湯、牛肉湯、燙好的青菜和牛肉，撒點蔥花就是很受歡迎的紅燒牛肉麵。