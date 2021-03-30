四喜烤麩

在上海一些知名的素食館裡，四喜烤麩和素脆鱔都是客人們點菜率很高的菜肴。其特色是濃油赤醬、鹹中帶甜、甜中帶鮮。雖是素食，但味道並不遜色，逢年過節，幾乎是每家餐桌上必不可少的佳肴。回想起小時候，媽媽每次做這兩道菜時，還沒等上桌我都會忍不住先偷夾幾筷子，解一下饞，這種滋味至今仍記憶猶新。本期向大家推薦這二款經典素食料理。

四喜烤麩

材料：

烤麩400克、乾香菇100克、金針30克、黑木耳50克、白果（銀杏）50克， 栗子肉120克、毛豆仁50克。

調料：

生抽2湯勺、老抽2湯勺、蠔油2湯勺、白糖1湯勺、麻油少許、八角1枚、桂皮1片、清水150毫升。

四喜烤麩

作法：

1.烤麩洗淨，用手撕成小塊，放入沸水中汆燙5分鐘，擠乾水分備用。

2.乾香菇、金針和黑木耳用冷水泡發至軟，洗淨後擠乾水分。將黑木耳撕成小塊，香菇切成小塊後備用。

3.鍋內放3湯勺油加熱，把烤麩放入進行煸炒，直至烤麩表面略呈金黃時便可盛起備用。

4.鍋內放1湯勺油加熱，放入八角和桂皮煸炒出香味，再放香菇、木耳和金針一起煸炒片刻，續放生抽、老抽、蠔油、白糖和清水燜煮5分鐘。

5.最後放入烤麩、栗子肉、白果和毛豆仁一起用中火燜煮，使烤麩充分吸收湯汁。約5分鐘後，翻炒幾下，接著開大火收乾鍋內湯汁，即可出鍋裝盆。表面淋上麻油增香增亮，一道完美的四喜烤麩就完成。

小叮嚀：

烤麩洗淨後請用手撕成小塊，不要用刀切，這樣烤麩容易入味。通常這道菜的烤麩都是入鍋油炸的，這裡我採用煸炒的方式，控制了用油量，比較符合當今的健康理念。

素脆鱔

素脆鱔

材料：

乾香菇50克、蒜瓣4枚、生薑4片、青蔥1根。

調料：

生抽2湯勺、老抽1/2湯勺、蠔油1湯勺、白糖1/2湯勺、玉米澱粉、胡椒粉各少許。

素脆鱔材料

作法：

1.將乾香菇用冷水浸泡至軟，洗淨後去除香菇蒂，擠乾水分後，用剪刀把香菇剪成螺旋條狀，均勻沾裹上乾的玉米澱粉。等香菇返潮後，再第二次沾裹玉米澱粉，並用手壓粉至緊實後備用。

香菇剪成螺旋條狀，均勻沾裹上乾的玉米澱粉

2.薑片切細絲，蒜瓣切細末，青蔥切小顆粒後備用。

3.小碗內放入生抽、老抽、蠔油和2湯勺的清水，並加入少許的玉米澱粉，一起調勻製成醬汁備用。

4.鍋內加油(比通常要多3～4倍)，開大火待油溫升高至八成熱時，放入沾裹好粉的香菇開炸，等香菇炸至淡金黃色時，即可盛起瀝油。

5.鍋內留些底油，放入薑絲和蒜末煸炒後，將火關小，再放入調製好的醬汁勾成薄芡。續放入炸好的香菇，開大火進行翻炒，讓醬汁均勻地沾裹住香菇。最後撒上些胡椒粉，出鍋前再撒上蔥花，一道香噴噴的素脆鱔就可以上桌了。

小叮嚀：

這道菜要現做現吃，放久了會影響到素脆鱔的風味和口感。