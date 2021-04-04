客家小炒

客家菜中最具代表性的應該非「客家小炒」莫屬。往昔客家族群因大量遷徙、居住環境和勤勞刻苦，體力、汗水輸出多，致使飲食上往往需有足夠的鹽分和油脂，而「客家小炒」的特色正是鹹、油，加之此道菜必有的乾魷魚鹹中帶微甘，送入口，鹹香甘甜味直在口中流竄，是很棒的佐飯佳餚！

材料：

五花肉520公克、小型豆乾2片、小型(金錢)乾魷魚或大型乾魷魚80公克、蝦米1大匙、蔥白6根、生抽和米酒各2大匙、糖1/2大匙、白胡椒粉少許、蔥綠6根。

作法：

1.將五花肉和豆乾切成條狀；乾魷魚泡水至軟並切細條；蝦米稍泡水沖淨瀝乾；蔥白和蔥綠切段。

2.熱炒鍋，但不加油，倒入五花肉以中大火煸出油脂，盛出備用。

3.以五花肉的油脂將豆乾以中小火輕緩炒至微黃，盛出備用。

4.以炒鍋內的餘油中小火炒香乾魷魚和蝦米，再加入蔥白炒香。

5.將五花肉倒回鍋內，加入生抽、米酒、糖和白胡椒粉轉中大火炒一會。

6. 將豆乾回鍋拌炒至食材味道融合，熄火，加入蔥綠拌勻。

小叮嚀：

1.豆乾先單獨輕緩煸黃或汆燙過，再和其他食材合炒就不易斷裂。

2.若五花肉的油脂不足，可另外淋入炒菜油。

3.泡乾魷魚須用涼水，氣味才不易流失。

4.若講究食材品相上的協調和一致性，乾魷魚務必採橫切法而非直豎切法，以免乾魷魚遇熱呈捲曲狀。另外乾魷魚切細條會較好咀嚼。

5.若可購得嫩口的芹菜，可將其列入材料中；嗜辣者亦可加入蒜和辣椒。