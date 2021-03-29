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在家揉麵 自製中西式麵食

文／馮靖惠、太陽臉
蔥油餅。（圖：太陽臉提供）
蔥油餅。（圖：太陽臉提供）

味道簡單嚼得出麵香，不需烤箱，只要用平底鍋就能輕鬆做出。

蔥油餅

材料：

中筋麵粉、鹽、糖、白胡椒粉、蔥、麻油、沙拉油。

作法：

1.中筋麵粉加很燙的熱水攪拌，再加點冷水，揉成麵團，蓋上保鮮膜醒半小時以上。（水量多寡依麵粉量調整，若麵糰太濕，就再補點麵粉）

2.將蔥洗淨切末，加入鹽、糖、白胡椒粉、麻油和沙拉油攪拌均勻成蔥油備用。

3.麵團擀平成長方形，把蔥油放上去鋪勻，捲成長條狀。

4.把長條狀的麵團再向內捲成螺旋圓形，然後擀平，蔥末跑出來沒關係。

5.平底鍋內置少許油，把餅兩面煎黃即可。

TIP：做好的蔥油餅可用保鮮膜包好入冰箱冷凍，要吃時直接下鍋，不用解凍。

牛肉卷餅

牛肉卷餅。（圖：城市科大提供）
牛肉卷餅。（圖：城市科大提供）

材料：

蔥油餅3張、牛腱肉150克、美生菜100克、甜麵醬50克、胡蘿蔔絲40克、蓮藕80克、蛋3顆。

作法：

1.蔥油餅煎上色備用。

2.先將牛腱肉、蓮藕一起燒製入味，再切片備用。

3.美生菜與胡蘿蔔切絲備用。

4.蛋煮成溏心蛋備用。

5.將餅皮抹上甜麵醬，鋪上美生菜、蓮藕、胡蘿蔔、牛腱肉捲起切斜半後擺盤即可。

蔥花大餅

蔥花大餅。（圖：太陽臉提供）
蔥花大餅。（圖：太陽臉提供）

材料：

中筋麵粉、酵母粉、鹽、糖、溫水、油、鹽、白胡椒粉、蔥末、芝麻

作法：

1.中筋麵粉加酵母粉和鹽、糖、溫水揉成麵糰，醒發1小時變兩倍大，放到桌上用力揉壓把麵糰裡的空氣擠出，用擀麵棍擀成大圓餅。

2.抹上一層油，撒上鹽、白胡椒粉，再鋪上滿滿的蔥末，由下往上把餅捲成長條，再往內捲成圓形，擀平，餅上噴點水撒上芝麻略壓。

3.平底鍋抹點油，把餅置入蓋上鍋蓋，以中小火兩面煎黃即可。

披薩

披薩。（圖：太陽臉提供）
披薩。（圖：太陽臉提供）

材料：

酵母粉、鹽、糖、溫水少許、中筋麵粉、番茄、番茄醬、糖、黑胡椒粉、培根和青椒（切細條）、少許油、起司條。

1.把酵母粉和鹽、糖用溫水攪拌融化，酵母的量大約為麵粉的1/100，把中筋麵粉加入剛剛調好的速發酵母，再加水慢慢揉成麵糰，蓋上保鮮膜讓麵糰醒發大約1小時，天冷時就要延長發酵時間。

2.等待發酵同時準備餡料，把番茄切碎加入一般的番茄醬和糖、黑胡椒粉，攪拌均勻用微波爐小火加熱五分鐘。視個人喜歡的餡料，這裡用了培根和青椒，把這兩樣都切細條。

3.麵糰發好後，擀成大圓餅。平底鍋抹少許油，把餅皮放入，用叉子在上面插很多小洞，塗上剛剛做好的番茄糊，然後放起司條，再放上培根和青椒，再放上起司條，蓋上鍋蓋，用中小火煎大約20分鐘到餅皮金黃即可。

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