防疫宅在家 為自己煮好料

中式滷牛肉。（記者陳立凱／攝影）

防疫 宅在家，不妨好好地為自己準備一頓美味料理，營造自己專屬小確幸，就是最好的犒賞。中式滷牛肉、日式咖哩雞都是百搭菜式，搭配熱騰騰的白米飯，或是煮一點白麵條，就是豐富的一餐。此外，利用近年來在日本非常風行的調味品「鹽麴」，鹽麴是米、麴菌和鹽的發酵調味料，麴菌這種好菌，經過發酵有益於腸胃道，用來拌炒、加湯，味道比較醇厚不死鹹，還能引出食物原味。

中式滷牛肉

滷好之後的牛肉可依每餐所需的份量分裝冷藏或冷凍，要吃的時候再重新加熱。（記者陳立凱／攝影）

材料：牛肉200克、胡蘿蔔、白蘿蔔、洋蔥、月桂葉、醬油、豆瓣醬、薑。

作法：

1.胡蘿蔔、白蘿蔔洗淨切塊；洋蔥切絲、薑切片；牛肉以鹽麴醃漬1至2小時，隔夜尤佳。

2.起油鍋，將洋蔥炒至柔軟半透明狀。

3.另起油鍋，先煸炒薑片，再放入牛肉塊煎至表面看不到血水。

4.將步驟2的洋蔥放入鍋內，加入醬油、米酒、糖和豆瓣醬滷至入味柔軟。滷好之後的牛肉可依每餐所需的分量分裝冷藏或冷凍，要吃的時候再重新加熱。

日式咖哩雞

日式咖哩雞。（記者陳立凱／攝影）

咖哩雞也是非常適合單身者的自宅料理，市售的咖哩塊選擇很多，偏好重口味可選印度 咖哩，走清淡路線則可以選擇以水果為基底的日式咖哩塊。

材料：

咖哩塊、雞胸肉、胡蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥、花椰菜、水。

作法：

1.雞胸肉、胡蘿蔔、馬鈴薯洗淨切塊；洋蔥洗淨切丁。

2.起油鍋，將洋蔥炒至金黃。

3.續下雞肉拌炒至無血水。

4.加入咖哩塊和水燉煮約30分鐘後，加入胡蘿蔔。

5.最後加入馬鈴薯，煮至熟軟，湯汁自然濃稠即可起鍋。

鹽麴豬五花蒜香拌飯

鹽麴豬五花蒜香拌飯。（圖：幸福文化提供）

材料：

日式鹽麴醃漬豬五花1盒（鹽麴醬醃漬）、白飯2碗、蒜香奶油1小塊（約25克）、蔥花適量、黑胡椒適量。

作法：

1.取出蒜香奶油冰磚，放入小鍋中加熱融化，備用。

2.加熱鑄鐵平底鍋，加入橄欖油，放入日式鹽麴醃漬豬五花，以小火將肉片煎至兩面上色，撒上黑胡椒，取出備用。

3.白飯倒入步驟2的鍋中、鋪上豬五花、淋上蒜香奶油、撒上蔥花和黑胡椒後熄火，趁熱拌勻再享用。

玉米蘋果 雞湯

玉米蘋果雞湯。（圖：天和鮮物提供）

材料：

半雞分切2包、牛蒡乾一包、薑片10片、有機蘋果2個、有機玉米2根、鹽麴4大匙、水3000毫升、蔥花2大匙。

作法：

1.將雞肉入滾水燙去血水撈出洗淨備用。

2.湯鍋放入雞肉、水、薑片、牛蒡一起燉煮20分鐘後，加入蘋果、玉米、鹽麴續煮20分鐘，試味道及調整水量，完成後撒上蔥花即可。