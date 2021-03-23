為家人煮頓豆腐餐
經過去年疫情的洗禮，相信每個人的廚藝都提升，原本不想不愛進廚房的人，時勢造英雄之下，也得捲起袖子洗手做羹湯吧。
蟄伏在家中許久，終日與網路為伍，看到的盡是虛擬世界。一日三餐的美味食物，便是最真實又溫馨的人倫饗宴。能為自己和家人掌廚烹調，享受的不就是濃得化不開的道地幸福好滋味嗎？
白菜炒豆腐
材料：
大白菜、胡蘿蔔、炸豆腐、水。
調味料：
葡萄籽油、黑胡椒、鹽、醬油。
作法：
1.大白菜洗淨，菜梗和菜葉分開，切小段；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；炸豆腐洗淨，切小塊，備用。
2.將胡蘿蔔、大白菜梗和水倒入炒鍋中，置於爐台上，開火烹煮。
3.兩分鐘後，加入大白菜葉和炸豆腐，以葡萄籽油、黑胡椒、鹽和醬油調味，拌炒均勻。
4.待菜肴熟了且入味，就能起鍋上菜。
香炒豆乾
材料：
墨西哥辣青椒(pasilla pepper)、西洋芹、豆乾、水。
調味料：
麻油、醬油。
作法：
1.墨西哥辣青椒，對半切，去籽洗淨，切小塊；西洋芹洗淨，切小塊；豆乾洗淨，切小丁，備用。
2.取炒鍋，置於爐火上，於鍋中放入墨西哥辣青椒、西洋芹和水，拌炒後蓋上鍋蓋烹煮。
3.菜肴煮至八分熟時倒入豆乾，以麻油和醬油調味，充分攪拌均勻，續煮。
4.待菜肴熟且入味，即可盛盤上桌。
黃瓜豆腐總匯
材料：
英式黃瓜(English Cucumber)、胡蘿蔔、冷凍四色蔬菜（四季豆、豌豆、玉米粒、胡蘿蔔）、豆腐、水。
調味料：葡萄籽油、黑胡椒、鹽。
作法：
1.英式黃瓜洗淨，切小塊；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；冷凍四色蔬菜，置於室溫；豆腐，切小丁，備用。
2.取炒鍋，置於爐火上，於鍋中倒入葡萄籽油；油熱，放入英國黃瓜、胡蘿蔔拌炒，倒入適量的水，蓋上鍋蓋燜煮。
3.約3分鐘之後，加入四色蔬菜和豆腐，以鹽和黑胡椒調味，繼續拌炒。
4.菜肴熟且入味，即可盛起。
鮮蔬拌麵
材料：
冬莧菜、青江菜、胡蘿蔔、枸杞、義大利麵條、水。
調味料：
茶油、鹽、醬油。
作法：
1.將冬莧菜的葉柄去厚皮，和葉子分開，洗淨後切小段；青江菜洗淨，切小段；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；枸杞洗淨，備用。
2.取湯鍋，放入適量的水煮沸，水滾後放入義大利麵條，不時地攪拌，不使麵條沾黏。麵條煮熟，撈起沖冷開水，瀝乾水分備用。
3.於炒鍋中放入胡蘿蔔和水，置於爐火上。
4.兩分鐘後，加入冬莧菜、青江菜和枸杞，以茶油、鹽和醬油調味，充分攪拌均勻。
5.菜肴都熟了，倒入事先煮好的義大利麵條，上下翻動，使菜肴與麵條相互融合，麵條入味，即可盛起享用。
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