白菜炒豆腐

經過去年疫情 的洗禮，相信每個人的廚藝都提升，原本不想不愛進廚房的人，時勢造英雄之下，也得捲起袖子洗手做羹湯吧。

蟄伏在家中許久，終日與網路為伍，看到的盡是虛擬世界。一日三餐的美味食物，便是最真實又溫馨的人倫饗宴。能為自己和家人掌廚烹調，享受的不就是濃得化不開的道地幸福好滋味嗎？

白菜炒豆腐

材料：

大白菜、胡蘿蔔、炸豆腐、水。

調味料：

葡萄籽油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.大白菜洗淨，菜梗和菜葉分開，切小段；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；炸豆腐洗淨，切小塊，備用。

2.將胡蘿蔔、大白菜梗和水倒入炒鍋中，置於爐台上，開火烹煮。

3.兩分鐘後，加入大白菜葉和炸豆腐，以葡萄籽油、黑胡椒、鹽和醬油調味，拌炒均勻。

4.待菜肴熟了且入味，就能起鍋上菜。

香炒豆乾

香炒豆乾

材料：

墨西哥 辣青椒(pasilla pepper)、西洋芹、豆乾、水。

調味料：

麻油、醬油。

作法：

1.墨西哥辣青椒，對半切，去籽洗淨，切小塊；西洋芹洗淨，切小塊；豆乾洗淨，切小丁，備用。

2.取炒鍋，置於爐火上，於鍋中放入墨西哥辣青椒、西洋芹和水，拌炒後蓋上鍋蓋烹煮。

3.菜肴煮至八分熟時倒入豆乾，以麻油和醬油調味，充分攪拌均勻，續煮。

4.待菜肴熟且入味，即可盛盤上桌。

黃瓜豆腐總匯

黃瓜總匯

材料：

英式黃瓜(English Cucumber)、胡蘿蔔、冷凍四色蔬菜（四季豆、豌豆、玉米粒、胡蘿蔔）、豆腐、水。

調味料：葡萄籽油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.英式黃瓜洗淨，切小塊；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；冷凍四色蔬菜，置於室溫；豆腐，切小丁，備用。

2.取炒鍋，置於爐火上，於鍋中倒入葡萄籽油；油熱，放入英國黃瓜、胡蘿蔔拌炒，倒入適量的水，蓋上鍋蓋燜煮。

3.約3分鐘之後，加入四色蔬菜和豆腐，以鹽和黑胡椒調味，繼續拌炒。

4.菜肴熟且入味，即可盛起。

鮮蔬拌麵

鮮蔬拌麵

材料：

冬莧菜、青江菜、胡蘿蔔、枸杞、義大利 麵條、水。

調味料：

茶油、鹽、醬油。

作法：

1.將冬莧菜的葉柄去厚皮，和葉子分開，洗淨後切小段；青江菜洗淨，切小段；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；枸杞洗淨，備用。

2.取湯鍋，放入適量的水煮沸，水滾後放入義大利麵條，不時地攪拌，不使麵條沾黏。麵條煮熟，撈起沖冷開水，瀝乾水分備用。

3.於炒鍋中放入胡蘿蔔和水，置於爐火上。

4.兩分鐘後，加入冬莧菜、青江菜和枸杞，以茶油、鹽和醬油調味，充分攪拌均勻。

5.菜肴都熟了，倒入事先煮好的義大利麵條，上下翻動，使菜肴與麵條相互融合，麵條入味，即可盛起享用。