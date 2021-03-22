透抽料理 鮮脆的秒速美食

蒜蓉透抽

決定做透抽料理時，我被取笑了。「『一下子』就做得出來的食物，值得大費周章介紹嗎？」的確，透抽易熟，烹調時間短，甚至短至以秒計；一旦時間過長，口感變硬，難以咀嚼，就失去美味了。

透抽可切花、圈狀、片狀，清燙是最佳烹調方式，把醬汁調好，下鍋只消幾秒，撈起後冰鎮，就是一道鮮脆爽口的佳肴。

為了讓透抽多一點創意，我絞盡腦汁嘗試新的變化，像是蒜蓉透抽、百花透抽、炸透抽，都是少見但賣相不錯的選擇，不妨動手做做看。

蒜蓉透抽

材料：

透抽2條、冬粉1把。

辛香料：

蔥1根、大辣椒1根、1小把香菜根（可省略）、蒜頭5個。

製作蒜蓉醬：

將所有辛香料切碎，加入1小匙蠔油、1大匙滾熱的沙拉油，逼出辛香味。

作法：

1透抽去掉內臟洗淨，頭與身切斷分離。

2.冬粉在溫水中泡軟，在水龍頭下用手來回搓（用意是去除澱粉，免得煮熟後黏在一起），剪幾刀，鋪在盤底，加一點白胡椒粉和鹽，使之入味。

3.煮一鍋水，水滾後放入透抽，汆燙10秒，取出瀝乾備用。

4.將透抽切成1.5公分等距的圈狀，放在冬粉上，記得放上透抽的頭部。

5.將蒜蓉醬均勻淋在透抽上，水滾後蒸4分鐘，取出備用。

6.蔥綠切成蔥花，撒在上面。

7.再淋2大匙熱油，讓整盤看起來顏色更亮。

小叮嚀：

食用時，冬粉與蒜蓉醬攪拌，好吃又有飽足感。冬粉也可以用粄條、王子麵、金針菇……替代。

炸透抽

炸透抽

材料：

透抽1條、香菜1小把、1量米杯地瓜粉（酥炸粉亦可）。

醬汁製作：

蠔油2大匙、蒜末1大匙、辣椒丁1大匙、糖1小匙、開水1大匙，攪拌均勻。

作法：

1.透抽洗淨切成片狀，以1大匙酒、些許的鹽和白胡椒粉醃10分鐘。

2.略帶濕狀的透抽一片片沾粉，若太黏手可加一點水。

3.靜置反潮。

4.準備適量的油，油熱後將透抽一片片下鍋炸。

5.炸至定型（約半分鐘）後，再慢慢攪動翻面（注意安全，避免噴油燙傷），千萬不要一下鍋就攪動，免得地瓜粉脫落。

6.炸約3分鐘，取出瀝乾油。

7.放在盤上，撒上切小段（約2公分）的香菜，淋上醬汁，大功告成。

百花透抽

百花透抽

材料：

透抽1條、香菜3根、蝦仁150克、豌豆1盒、蛋1個、薑末少許。

作法：

1.蝦仁洗淨拍打切碎，加入少許蛋白、薑末、鹽、雞粉，醃製10分鐘。

2.透抽在滾水中汆燙10秒，取出放到冷水中待涼。

3.透抽每3.5公分切段，留1公分，其餘的用剪刀以等距（約0.7公分）剪成鬚狀。

4.再將透抽放入沸水汆燙10秒，透抽開花，即可撈出備用。

5.讓開花的透抽站直。將作法1的內餡放入塑膠袋，尾端一角剪個小洞，讓餡料從洞口擠出，填入透抽內，放在蒸盤上。

6.開水煮開後，蒸3分鐘即可。

7.取黑色盤子，分開放香菜，將蒸好的百花透抽擺上。

8.取兩顆豌豆莢裡的小豆豆，放入熱水中汆燙10秒取出，放在蝦餡上點綴。

9.將作法5蒸盤裡的高湯煮滾，加一點點醬油膏，淋在上面即可。

小叮嚀：

1.生透抽軟軟的不易剪，作法2汆燙10秒有利於作法3剪成鬚狀。

2.白色透抽選用黑色餐盤乃因顏色反差而凸顯食物；相反的，若墨魚麵則適合白色餐盤。

3.這一道用了很多點綴的食材，剩下的食材（透抽的頭、豌豆、蝦餡和蛋）可再利用。作法是：先炒蛋，取出備用；加油爆香薑，放入其餘食材熱炒，放回蛋，加鹽和雞粉調味，炒出另一道「透抽豌豆」。