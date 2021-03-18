手作麵包 散發迷人香氣

伯爵酒釀葡萄麵包。（記者吳姿賢／攝影）

紅豆牛奶 法國麵包加入蜜香紅豆，甘甜內餡與醇厚奶油交織，剛咬下去時外皮酥香，入口後滋味鹹甜、層

次豐富，與一般偏鹹的法國麵包有很大區別。此外，也可以讓酸甜果乾、台味地瓜、等多元素材融入歐式麵包，打造渾然天成的滋味。

伯爵酒釀葡萄麵包

這款麵包經過長時間低溫 發酵，因此不須添加老麵，口感外脆內軟。而麵團、葡萄乾雖使用紅酒浸泡，但紅酒在攪拌、烘烤過程中將揮發出去，因此麵包只會殘留一點淡淡酒香，與伯爵茶的味道可說是絕佳搭配。

材料：

高筋麵粉800克、法國麵粉200克、酵母、紅酒、鹽、糖、伯爵茶葉、水、葡萄乾、奶油。

作法：

1.高筋麵粉、紅酒與酵母攪拌均勻，葡萄乾浸泡紅酒，熱水沖泡伯爵茶葉，再全數冷藏一天備用。

2.取出混合紅酒與酵母的高筋麵粉，加入法國麵粉、酵母、鹽、糖及伯爵茶，攪拌至表面呈微光滑後，倒入奶油，再攪打至表面光滑、形成筋性。

3.取出麵糰，手工拌入葡萄乾，待發酵1小時，以200克為單位分割為數等份，再發酵15至20分鐘。

4.將麵糰整成圓形，最後發酵1小時。

5.表面撒上高筋麵粉，以利刀畫出十字深痕，放入烤箱，溫度設置上火446℉、下火392℉，烤25分鐘即完成。

紅豆牛奶法國麵包

紅豆牛奶法國麵包。（記者吳姿賢／攝影）

紅豆牛奶法國麵包加入蜜香紅豆，甘甜內餡與醇厚奶油交織，剛咬下去時外皮酥香，入口後滋味鹹甜、層次豐富，與一般偏鹹的法國麵包有很大區別。

材料：

法國麵粉700克、高筋麵粉300克、酵母、鹽、糖、老麵、奶油、蜜紅豆、煉奶、水。

作法：

1.法國麵粉、酵母、水、老麵攪拌成團加鹽，再拌和至表面光滑、形成筋性。

2.取出麵糰，手工拌入蜜紅豆，待發酵1.5小時，以100克為單位分割為數份，再發酵15至20分鐘。

3.將麵糰整成長棍形，發酵半小時。

4.表面灑上高筋麵粉，以利刀由上至下畫出3個叉叉後，放入烤箱，溫度設置上火446℉、下火410℉，烤13分鐘。

5.冷卻後，中間切開不切斷，抹上由煉奶、奶油及糖調製的奶油餡，再鋪上蜜紅豆即可。

樂活地瓜

樂活地瓜。（記者蘇健忠／攝影）

材料：

法國麵粉1000克、亞麻子100克、低糖酵母5克、水800克（因為亞麻籽會吸水膨脹，水分須較多）、地瓜丁。

作法：

1.將材料法國麵粉、亞麻子、低糖酵母、水攪拌至完全擴展，進行基本發酵30分鐘。

2.進行分割，每份280克，進行二次發酵30分鐘。

3.每300克麵糰手工捲入100克地瓜丁，進行第三次發酵50分鐘。

4.放入烤箱，上火446℉、下火392℉、蒸氣3秒，時間約28至30分鐘即完成。

水果多重奏

水果多重奏。（記者蘇健忠／攝影）

材料：

法國麵粉920克、裸麥粉80克、石磨裸麥粉（粗顆粒）100克、鹽25克、低糖酵母8克、麥芽精3克（可有可無，增加色澤）、水770克、蜜漬葡萄乾250克、藍莓250克、蜜漬橘子丁150克、蜜漬蔓越莓乾150克、蜜漬杏桃150克、蜜漬無花果150克（果乾類可依個人喜好添加）。

作法：

1.法國麵粉、裸麥粉、石磨裸麥粉、鹽、低糖酵母、麥芽精、水均勻攪拌至完全擴展，這款麵糰較軟、偏水狀，進行基本發酵1小時。

2.對摺再對摺，進行延續發酵50分鐘再分割，平均一個1700克，可依家中烤箱自行判斷分割大小。分割後二次發酵30分鐘。

3.進行整型，捲起呈長條形，接著做最後發酵50分鐘。

4.放入烤箱50分鐘，上火428℉、下火338℉、蒸氣3秒，可依麵包大小調整時間。

TIPS：

建議用手裹入或拌入果乾，以維持果乾完整。