醋漬蘿蔔

蘿蔔是一種便宜且容易取得蔬菜，一年四季超市都看得到，而且在老美的超市裡也很常見。

蘿蔔含有許多對身體有益的營養元素，例如木質素可促進腸胃蠕動，提高巨噬細胞的活力；而大量纖維更可以輔助食物快速通過腸道，減少大腸生成息肉的機會，減少大腸癌的罹患率；B-葡萄糖甘脂更可以預防肺癌。

醋漬蘿蔔醃好後，可以裝瓶放在冰箱，想吃的時候隨時享用。

材料：

新鮮蘿蔔1條、高濃度高粱酒、冰糖、生抽、鎮江香醋。

醋漬蘿蔔

作法：

1.先把蘿蔔洗乾淨，擦乾備用。

2.蘿蔔心先對切，再縱向切成六條和八條，接著橫向切成小塊。這樣每一塊上都會帶著蘿蔔皮，咬起來口感較佳。

3.用粗鹽抓醃（多一點鹽沒關係，因為醃出來的汁，我們會濾掉），抓醃後放在一個容器中，在上方壓一個重物，可用塑膠袋裡頭裝水，但是要綁緊。緊壓一晚，隔天倒出裡頭的水，並盡量把蘿蔔擠乾。

4.找一個乾淨的瓶子，把擠乾的蘿蔔放入，在上方加入適量冰糖，再倒入適量高濃度高粱酒，少許生抽和鎮江香醋。

5.放在冰箱中冷藏。隔天即可食用。

小叮嚀：

1.步驟3中在醃蘿蔔上壓重物，也可以放在太陽下曝曬數天。用這種方法做出來的蘿蔔更乾，可以吸入更多味道。但是如果不要放在外頭去惹蚊蟲，壓重物也是可以的。

2.此篇用的糖、醋、醬油是基本的調味，如果喜歡吃辣，和其他比較重的味道，可以加入辣椒丁、蒜頭之類，依個人口味調整。