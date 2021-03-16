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烤義大利麵瓜

燕呢喃
義大利麵瓜
義大利麵瓜

在賣健康食品的超市買到一顆金色的瓜，英文名是Spaghetti Squash，即義大利麵瓜，又稱金絲瓜。它的形狀像顆足球，但內部有很多細絲；烤好後，瓜肉會變成麵條狀，用叉子刮下來就變成素的「義大利麵」了，味道有點像南瓜，非常好吃，也是一道健康美食

材料：

義大利麵瓜1個、橄欖油、大蒜鹽和黑胡椒粉適量、水1小杯。

做法：

1.先將義大利麵瓜切成兩半，將瓜中的籽用湯匙挖乾淨，先用叉子在瓜皮上戳幾個洞，接著在瓜的內部均勻抹上少許橄欖油。

2.取一烤盤，鋪好錫箔紙，將瓜口蓋在烤盤上（瓜皮朝上），取一小杯水，澆在四周的烤盤。

3.烤爐開至400℉，預熱後，將瓜盤放入烤箱中，烤約45分鐘。

4.烤好後，取出烤盤，將瓜翻身，瓜口朝上，並用叉子將瓜內的絲依次刮出，放入盤碗中，再加一些黑胡椒粉、大蒜鹽和1.5湯匙橄欖油，用叉子將其拌勻，一盤好吃的素義大利麵就做成了。它有著類似南瓜的香味，金黃色的絲，非常好看，也可以和其他蔬菜一起搭配著吃，美味可口。

將義大利麵瓜剖半，內裡的籽去除。
將義大利麵瓜剖半，內裡的籽去除。
烤熟的義大利麵瓜
烤熟的義大利麵瓜

小叮嚀：

1.烤的時間，視義大利麵瓜的大小，中間亦可取出查看；它的瓜殼較硬，不如南瓜較易變軟熟。

2.我的切法是從義大利麵瓜的縱身對切，如此挖出的「麵條」會較短，若從瓜的中間對切兩半，則麵條較長，兩者均可。

義大利 足球 美食

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