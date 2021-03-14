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鮮嫩多汁的蒸滑雞

崇輝
蒸滑雞
蒸滑雞

操作簡單的蒸滑雞，香氣濃郁，趁熱拌著米飯食用，鮮嫩又順滑，多汁且彈牙，非常下飯。若是在冰箱裡，冷藏成肉凍狀後，拿出來再吃，爽口彈牙，更是別有一番滋味。

材料：

雞腿肉50克、乾香菇4枚、鮮薑2片、小香蔥2～3根、鮮辣椒1/2根、乾澱粉1大湯匙、醬油1大湯匙、芝麻油、白胡椒及鹽少許。

材料
材料

材料
材料

作法：

1.清洗乾香菇，清水浸泡1小時，待其水發充分後撈出，用手將水分擠乾。

浸泡香菇的水帶有香氣，記得要保留起來，拿去醃製雞肉，可使滑雞的香氣更加濃郁。

2.香菇去根後，將菇頭切成薄片，備用。

3.雞腿肉切片，鮮薑切末，小香蔥的蔥白切段，鮮辣椒切絲。

4.將雞腿肉片、薑末、蔥白段、辣椒絲放碗中，先加入一些香菇水，再加醬油、芝麻油、白胡椒及鹽等調味料，一起拌勻，醃製半小時。

5.在醃製好的雞腿肉片裡，添加乾澱粉，用手抓勻後，放入蒸鍋。

6.大火蒸10分鐘左右，掀開鍋蓋攪拌一下，防雞腿肉片沾黏成坨。

7.再蓋好鍋蓋蒸10分鐘後，關火起鍋，撒上些蔥花後，即可食用。

泡發乾香菇。
泡發乾香菇。

食材醃製半小時左右。
食材醃製半小時左右。

小叮嚀：

1.蒸滑雞要選香氣濃郁的乾香菇做配菜。鮮蘑菇不僅氣味淡，也很容易蒸爛，最好不用。

2.香菇因淡黑色的頭頂面上有著十分明顯的深淺不一的爆花狀菇紋而得名，香菇的菇肉肥厚緊實，香氣清雅，營養豐富，適宜蒸燜，被稱為「菇菌之星」。

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