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越南茄汁牛腩

燕呢喃
越南茄汁牛腩
越南茄汁牛腩

牛腩是指牛腹部及靠近牛肋處的鬆軟肌肉，它的脂肪含量很低，卻富含礦物質和維他命B群。把它和蘿蔔、番茄、洋蔥等蔬菜一起燉煮，再加些番茄糊(Paste)和番茄醬(Sauce)，就成了越南茄汁牛腩。它的味道香濃，配上白飯或法國麵包，都能讓人口齒留香，回味無窮。

材料：

牛腩1塊（約1.3磅）、紅白蘿蔔各1根、白洋蔥大半個、番茄3個、大蒜數粒、薑3小片、油4湯匙、料酒1湯匙、鹽3茶匙、糖4茶匙、番茄糊半罐(3盎司)、番茄醬1罐(8盎司)、雞湯1/2盒(16盎司)。

材料
材料

作法：

1.蒜剝皮後切粒；薑切片；紅白蘿蔔各用刨刀刨去外皮，切滾刀狀。番茄用水沖洗外皮，切成四分之一大塊狀，均置一旁備用。

2.白洋蔥剝去外皮，去除頭尾，取大半個切成不規則塊狀，用水清洗，取出瀝乾備用。

3.牛腩切小塊，加料酒醃製10分鐘。平底鍋加1湯匙油，開中大火加熱，牛腩入鍋煎至兩面變焦黃色，將其倒入另一個事先準備好的湯鍋中，先擱置一旁備用。

4.平底鍋中再加一湯匙油，將薑、蒜和白洋蔥入鍋翻炒兩分鐘後，將所有料亦倒入湯鍋中。

5.再取一深底鍋，加油2湯匙；鍋熱後加鹽2茶匙，將番茄入鍋煸炒2分鐘，再將番茄連汁帶料一起加入湯鍋中。

6.湯鍋移至爐上，開大火，加番茄醐和番茄醬，用鏟子將其炒開。將紅蘿蔔和白蘿蔔入鍋，再繼續翻炒一下，並加入雞湯，份量與鍋中食物齊平。待湯滾後轉為小火，蓋鍋蓋燜煮2小時後用筷子查看牛腩有無變軟；轉開大火收汁，約5分鐘後即可起鍋裝盤。

越南茄汁牛腩配法國麵包
越南茄汁牛腩配法國麵包

越南茄汁牛腩飯
越南茄汁牛腩飯

小叮嚀：

1.白蘿蔔會出水，所以不用再加清水。但燉煮時，中間須查看一下水位，收汁時勿收得太乾。湯汁可以拌飯或用麵包沾著吃，都非常美味。

2.喜歡魚露者亦可在加完高湯後，添加1湯匙一起煮。

越南 肌肉

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