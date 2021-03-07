清雅大方 家常羅漢菜
說起鮮香得入口即化，又老少皆宜的健康菜品，羅漢菜心可算是榜上有名。可謂做起來簡單，端上桌好看，吃起來美味。
材料：
小油菜10株、雞胸肉1/2塊、火腿1片、香菇1朵、冬筍1片。
輔料：
蔥薑花椒水2小勺、玉米澱粉2小勺、白胡椒粉、蠔油、鹽少許、清雞湯適量。
作法：
1.雞骨架加水煮熟，用細篩過濾出清湯備用。
2.蔥薑切片，和十幾粒花椒一起泡入半碗水中20分鐘。
3.用刀刮去雞胸肉內裡筋膜。雞肉切小塊，放入攪拌器中，加蛋清2個、適量鹽和白胡椒粉、玉米澱粉2勺、蔥薑花椒水1勺、高湯1勺，用攪拌器打一會，再加清雞湯1勺繼續攪打，直到變成雞肉泥備用。
4.小油菜洗淨，整理均勻，對半切開，焯水後瀝乾，去掉小油菜菜心，放入雞肉泥。一株挨一株平鋪著擺入盤中，撒上香菇丁、火腿和冬筍丁點綴，用旺火蒸8分鐘左右。
5.炒鍋放在旺火上，倒入雞湯150毫升和1勺薑蔥水燒開，加入1勺蠔油、適量精鹽，用澱粉水勾薄芡，然後淋在蒸好的小油菜上即可。
小叮嚀：
1.也可以用各種現成的肉丸替代雞肉泥，先煮熟後再瓤入菜心。
2.小油菜焯水時，在滾水中滴入兩滴植物油可保持顏色鮮美，而且根部朝下，要快速撈出。
3.沒有食物攪拌器，雞肉泥也可用刀背來剁成，加入配料時要朝一個方向用力攪拌。
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