清雅大方 家常羅漢菜

白綠相間、鮮甜可口的家常羅漢菜就完成。

說起鮮香得入口即化，又老少皆宜的健康菜品，羅漢菜心可算是榜上有名。可謂做起來簡單，端上桌好看，吃起來美味。

材料：

小油菜10株、雞胸肉1/2塊、火腿1片、香菇1朵、冬筍1片。

輔料：

蔥薑花椒水2小勺、玉米澱粉2小勺、白胡椒粉、蠔油、鹽少許、清雞湯適量。

作法：

1.雞骨架加水煮熟，用細篩過濾出清湯備用。

2.蔥薑切片，和十幾粒花椒一起泡入半碗水中20分鐘。

3.用刀刮去雞胸肉內裡筋膜。雞肉切小塊，放入攪拌器中，加蛋清2個、適量鹽和白胡椒粉、玉米澱粉2勺、蔥薑花椒水1勺、高湯1勺，用攪拌器打一會，再加清雞湯1勺繼續攪打，直到變成雞肉泥備用。

4.小油菜洗淨，整理均勻，對半切開，焯水後瀝乾，去掉小油菜菜心，放入雞肉泥。一株挨一株平鋪著擺入盤中，撒上香菇丁、火腿和冬筍丁點綴，用旺火蒸8分鐘左右。

5.炒鍋放在旺火上，倒入雞湯150毫升和1勺薑蔥水燒開，加入1勺蠔油、適量精鹽，用澱粉水勾薄芡，然後淋在蒸好的小油菜上即可。

1.攪拌器攪打的雞肉泥細嫩均勻。

2.焯水處理好的小油菜。

3.雞肉泥填進小油菜菜心。

4.小油菜平鋪著擺入盤。

5.撒上香菇丁、火腿和冬筍丁點綴。

小叮嚀：

1.也可以用各種現成的肉丸替代雞肉泥，先煮熟後再瓤入菜心。

若不用肉泥，也可現成的鱈魚丸放在菜心位置。

2.小油菜焯水時，在滾水中滴入兩滴植物油可保持顏色鮮美，而且根部朝下，要快速撈出。

3.沒有食物攪拌器，雞肉泥也可用刀背來剁成，加入配料時要朝一個方向用力攪拌。