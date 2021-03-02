番茄甜菜拌麵

一天三餐怎麼打理呢？自己動手做料理，不但經濟實惠，還可以鍛鍊身心。也許剛開始覺得很麻煩很費事，然而只要靜下心來，從洗菜、切菜到炒菜，手腦並用，按部就班地做，在過程中，便可享受生活的樂趣。品嘗自己親手調理的菜肴，更是兼具成就感與滿足感。

以下分享四道易做家常美食，番茄甜菜拌麵、咖哩冬粉、芥蘭豆腐和菇菇高麗菜，五顏六色豐富我們的飲食生活。

番茄甜菜拌麵

材料：番茄、甜菜、西洋芹、高麗菜、義大利 麵條、水。

調味料：茶油、鹽、醬油。

作法：

1.番茄、西洋芹、高麗菜洗淨，切小塊；甜菜洗淨，削皮，切小塊，備用。

2.湯鍋放入適量的水，開火煮滾，帶水沸騰後，放入義大利麵條，不時地攪拌，不使麵條沾黏。麵條煮熟，撈起沖冷開水，水分瀝乾，備用。

3.於炒鍋中放入甜菜、西洋芹、高麗菜和水，置於爐火上。

4.三分鐘後，加入番茄，以茶油、鹽和醬油調味，充分攪拌均勻。

5.菜肴都熟，倒入事先煮好的義大利麵條，上下翻動，使菜肴與麵條相互融合，麵條入味，即可盛起享用。

咖哩冬粉

咖哩冬粉

材料：

冷凍四色蔬菜（胡蘿蔔、四季豆、豌豆、玉米粒）、冷凍白花椰菜、冬粉、水。

調味料：

葡萄籽油、咖哩粉、鹽、醬油。

作法：

1.取冷凍四色蔬菜和冷凍白花椰菜，置於室溫；冬粉洗淨，以冷水浸泡15分鐘，切小段，備用。

2.將胡蘿蔔、四季豆、豌豆、玉米粒、白花椰菜和水倒入炒鍋中，置於爐台上，開火烹煮之。

3.兩分鐘後，加入冬粉，以葡萄籽油、咖哩粉、鹽和醬油調味，拌炒均勻。

4.待菜肴熟了且入味，即刻起鍋。

芥蘭豆腐

芥蘭豆腐

材料：

芥蘭、胡蘿蔔、蘑菇、豆腐、水。

調味料：

麻油、醬油。

作法：

1.將芥蘭莖葉分離，莖部分去厚皮，洗淨，切小塊；胡蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；蘑菇，傘部和傘柄分開，傘部去外層薄膜，洗淨，切小塊；豆腐切丁，備用。

2.取炒鍋，置於爐火上，於鍋中放入芥蘭莖、胡蘿蔔和水，拌炒後蓋上鍋蓋烹煮。

3.菜肴七分熟，倒入芥蘭葉、蘑菇和豆腐，以麻油和醬油調味，充分拌勻後繼續煮到菜肴熟且入味，即可盛盤上桌。

菇菇高麗菜

菇菇高麗菜

材料：

高麗菜、胡蘿蔔、蘑菇、青椒、水。

調味料：

葡萄籽油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.高麗菜洗淨，切小塊；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；蘑菇，傘部和傘柄分開，傘部去外層薄膜，洗淨，切小塊；青椒對半切，去籽，洗淨，切小塊，備用。

2.取炒鍋，置於爐火上，於鍋中倒入高麗菜、胡蘿蔔和水拌炒，蓋上鍋蓋燜煮。

3.約兩分鐘後加入青椒和蘑菇，以鹽和黑胡椒調味，繼續拌炒。

4.菜肴熟且入味，即可盛起。