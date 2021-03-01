猛算卡路里 不如吃對食物

抹茶可麗餅佐草莓優格沙拉

「我可能必須不吃不喝才有辦法瘦，總覺得自己連喝水都會胖！」60多歲的陳女士說自己明明已經吃很少了，還計算過卡路里，結果還是瘦不下來。

試想，吃進1000大卡的巿售麵包跟同樣熱量的蔬菜，對身體的影響會相同嗎？卡路里應該只是減重過程中的參考數字，熱量並非決定肥胖的唯一依據。尤其最新研究顯示，從食物中獲得多少卡路里，取決於食物的種類、料理方式，而食物在個體內的消化率也有個別差異。

吃對的原形食物及正確的食物組合，比熱量計算更為重要。

抹茶可麗餅佐草莓優格沙拉(3人份)

減糖版果醬的作法，糖的分量只占水果總量的15～20%，更能凸顯水果的酸甜滋味。草莓醬搭配希臘式優格，大大提升優質蛋白的比例。可麗餅皮使用全麥麵粉，還加上堅果，更增營養香氣。

草莓優格醬：

草莓150克、檸檬7毫升、椰糖20克、希臘式優格100克。

抹茶可麗餅：

全麥麵粉45克、甜菊糖粉極小量（或不用）、綜合堅果40克磨粉、雞蛋 1粒、牛奶 12毫升。

草莓優格醬

作法：

1.草莓醬做法：草莓取100克剖半，加入椰糖、檸檬後靜置。開中小火，等果粒出水後轉小火煮5到6分鐘即完成，與希臘式優格攪拌即為草莓優格醬。

2.堅果可麗餅做法：全麥麵粉、堅果粉過篩，加入雞蛋及甜菊糖用打蛋器打至黏稠。緩緩加入牛奶充分攪拌，冰箱內靜置至少1小時。平底鍋開小火，塗少許橄欖油，用大湯匙將麵糊平均散開，煎到表面稍乾燥、翻面，再煎約20秒即可熄火。

3將可麗餅攤開，於上半部塗上優格草莓醬及擺放新鮮草莓，對折後捲起即完成。

小叮嚀：草莓醬另有不經烹煮的做法。將食材放入塑膠袋內混合，用重物將草莓壓碎靜置出水即可食用。可保留更多維他命，但較水狀。

味噌鮭魚&酪梨馬鈴薯巧達濃湯(4人份)

味噌鮭魚&酪梨馬鈴薯巧達濃湯

這道湯品捨棄西式傳統以奶油料理食材，改用富含Omega-9酪梨與Omega-3的鮭魚，是滿滿優良油脂的代表料理。以馬鈴薯取代麵粉來增加湯品的濃稠度。鯛魚及蛤蜊等海鮮除了提供蛋白質，還含有豐富的胺基酸及礦物質。

材料：

鯛魚2片、蛤蜊20粒、酪梨1顆、馬鈴薯2顆、西洋芹3支、洋蔥半顆、蘑菇6朵、胡蘿蔔1/2條、毛豆150克。

味噌鮭魚：

鮭魚1片、味噌1/2大匙、清酒1/2大匙。

作法：

1.蛤蜊煮熟，留存湯汁700毫升，馬鈴薯切小塊，一半蒸熟，蘑菇切片。

2.味噌鮭魚作法：將味噌及清酒混合並塗抹於鮭魚上，半小時後用紙巾擦乾並切小塊，入烤箱以248℉烤約15分鐘完成。

3.酪梨、西洋芹、洋蔥、胡蘿蔔皆切小塊。

4.鍋內放橄欖油，將洋蔥炒到透明，再放入胡蘿蔔及西洋芹炒到稍微變色。接著蘑菇及馬鈴薯一併放入再微炒，倒入蛤蜊湯待滾後轉小火。

5.將剩下的馬鈴薯及500毫升牛奶混合成泥狀再倒入鍋中，略滾後再將鯛魚及鮭魚加入。

6.最後放入酪梨，再以黑胡椒、鹽調整味道。

海鮮總匯&尼斯沙拉(3人份)

海鮮總匯&尼斯沙拉

尼斯沙拉的食材包含鯷魚，但鯷魚並不易取得，所以用水煮、低鹽且不含任何人工添加劑的水煮鮪魚罐頭取代。以南瓜作為澱粉主要來源，相較其他的澱粉類蔬菜熱量較低，還富含可改善高血壓 的鉀，有助去水腫。

材料：

南瓜450克、雞蛋3粒、蝦子9隻、透抽1尾、水煮鮪魚罐頭65克、紫洋蔥半顆、玉米筍6支、蘆筍150克、小番茄15粒。萵苣、綠蘿蔓等綜合生菜100克、酸豆1茶匙、黑橄欖6粒。

法式沙拉醬：

白酒醋1大匙、檸檬1大匙、冷壓初榨橄欖油2大匙、醬油1小匙、黃芥末籽1小匙、鹽及黑胡椒適量、蒜末2粒。

作法：

1.南瓜切塊蒸熟、雞蛋煮熟後切片、紫洋蔥逆紋切薄片、小番茄剖半、黑橄欖切片。

2.蝦剝殼去泥腸、透抽切花，蘆筍及玉米筍切段。以上材料汆燙後備用。

3.法式沙拉醬作法：將白酒醋、檸檬汁、醬油、蒜末及黃芥末子調合。接著徐徐倒入橄欖油充分攪拌，加入鹽及黑胡椒調味。

4.將沙拉醬放入黑橄欖、番茄、酸豆及一半鮪魚靜置。

5.作法1材料加入南瓜、紫洋蔥及綜合生菜，並加入約2/3式沙拉醬充分攪拌，裝盤後再放入雞蛋，淋上剩下的沙拉醬汁及鮪魚。