和風食堂開張！ 在家品嘗日本味

關東煮。（圖：太陽臉提供）

飯糰、關東煮、茶泡飯，這些我們熟知的日式美食，簡單易做。肚子餓了？不妨試試看自己動手做，新手也能快速上桌。

關東煮

關東煮高湯材料。（圖：太陽臉提供）

高湯是關東煮的靈魂，用昆布、小魚乾和柴魚片煮出來的日式高湯別有一番風味。

高湯材料：

乾燥昆布1段、小魚乾、柴魚片、醬油、蠔油、米酒、鹽跟糖適量。其他食材如丸類、白蘿蔔、玉米香菇等，可視個人喜好添加。

魚板材料：

旗魚或鯛魚肉泥適量、蔥薑水、胡蘿蔔丁和少許玉米粉；胡椒粉、酒、鹽、糖少許；油炸用油（可淹過魚板為度）。

高麗菜卷材料：

高麗菜（去梗留葉）、豬絞肉、蝦泥、蔥薑水、蛋、胡蘿蔔丁、韭菜。

作法：

1.先把乾的昆布剪小段置大碗中加冷水泡一晚，隔天取出昆布，把泡昆布的水移至爐上加入小魚乾慢煮至沸騰，撈去浮沫關火，放入柴魚片靜置10分鐘，過濾後略加醬油、蠔油、米酒、鹽跟糖調味即成關東煮高湯（泡過的昆布把表面黏液擦除切小條打結，可一起食用）。

2.魚漿製品：將旗魚或鯛魚肉打成泥，加入蔥薑水、胡蘿蔔丁和少許玉米粉，用胡椒粉、酒、鹽、糖調味，放入方型模具中入電鍋蒸熟，放涼切片入油鍋炸至兩面金黃即可。

3.製作高麗菜卷，將豬絞肉加入蝦泥、蔥薑水、蛋、胡蘿蔔丁攪拌均勻，略加調味，完整的高麗菜葉去梗，跟韭菜一起入鍋燙軟，放涼後把內餡包起並用韭菜綁緊。

4.加熱高湯放入喜歡的食材跟丸類同煮，當然基本款的白蘿蔔、玉米跟香菇是不可少的，這些食材釋放出的甘甜讓湯頭更鮮美，喝時撒點胡椒粉跟香菜末會更香。

日式醬燒炸飯糰（2人份）

日式醬燒炸飯糰。（圖：台灣廣廈提供）

材料：

豬絞肉（粗）80克、白飯250克、雞蛋 1顆、切達起司片2片、美乃滋適量、海苔2片。

醬汁：

醬油2湯匙、味醂1湯匙、砂糖1茶匙。

麵衣：

低筋麵粉30克、全蛋蛋液1顆、麵包粉30克。

作法：

1.醬汁材料拌勻備用。

2.熱鍋中放入1茶匙食用油，中火拌炒豬絞肉至水分些微收乾，取出備用。

3.熱鍋中放入1茶匙食用油，雞蛋打散，以小火油煎至底部成形，再以鍋鏟將雞蛋搗成碎末狀。

4.放入白飯拌炒至鬆散，再放入肉末拌勻，最後倒入醬汁拌勻，炒飯即可取出。

5.炒飯趁熱以保鮮膜壓緊並揉成球狀，再依序沾裹低筋麵粉、全蛋蛋液、麵包粉。

6.飯糰以中火油炸（302-338℉）至表面呈金黃色澤後起鍋（約3分鐘），淋上美乃滋，再將飯糰、起司片置於海苔上，對折包妥，料理即完成。

毛豆鹽昆布飯糰

毛豆鹽昆布飯糰。（圖：極光提供）

材料（3顆份）：

白飯260至280克、煮熟毛豆仁80克、白芝麻1大匙、鹽昆布1大匙。

作法：

1.白飯拌毛豆仁、白芝麻和鹽昆布，分三等份。

2.雙手沾水，食指第一指節沾鹽，塗滿雙掌。

3.取一等份拌好的飯，捏成三角飯糰。

芥藍菜花味噌肉末飯糰

芥藍菜花味噌肉末飯糰。（圖：極光提供）

材料（3顆份）：

白飯260至280克、芥藍菜花2株、味噌肉末80克、白芝麻1大匙、燒海苔半張。

作法：

1.白飯拌入肉末和芥藍菜花，分成三等份。

2.雙手沾水，食指第一指節沾鹽，塗滿雙掌。

3.取一等份拌好的菜飯，捏成三角飯糰。

日式香蒜鮭魚茶泡飯

日式香蒜鮭魚茶泡飯。（圖：美威鮭魚提供）

材料（兩人份）：

鮭魚200克、法式香蒜醬包25克、雞蛋1顆、花椰菜85克、牛番茄85克、蘑菇80克、白米180克、薏仁60克、紅藜30克、玄米茶10克、水200毫升、鹽少許、白芝麻少許、海苔少許。

作法：

1.鮭魚切片、薏仁汆燙冷卻後浸泡冷凍約四小時，花椰菜切朵汆燙、牛番茄切適口大小、白米、紅藜、薏仁入電鍋蒸煮約30分鐘、雞蛋小火煮滾放涼備用。

2.鮭魚、花椰菜、牛番茄、蘑菇放烤盤淋法式香蒜醬拌勻，烘烤約十分鐘（烤箱溫度356℉）。

3.熱水泡開玄米茶、加少許鹽浸泡約兩分鐘。

4.將蒸好的米飯盛碗，放上鮭魚、水煮蛋、所有食材，淋上玄米茶，撒上白芝麻、海苔增添香氣即完成。