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雪人棉花糖熱巧克力 網紅飲品暖心又暖胃

記者劉大琪
雪人棉花糖熱巧克力暖心暖胃。（記者劉大琪/攝影）
雪人棉花糖熱巧克力暖心暖胃。（記者劉大琪/攝影）

天冷時節，一杯又香又甜的熱巧克力，在一瞬間所帶來的巨大身心滿足，讓很多人都欲罷不能。再以棉花糖點綴杯中，不管是一大顆，還是許多粒的小小顆，或者組裝成各種有趣可愛的造型，都是額外一道美麗風景。尤其是雪人棉花糖熱巧克力，更是每年冬季最受歡迎的網紅飲品。

▼點我看做法▼

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

材料：牛奶、巧克力豆、可可粉、糖粉、棉花糖

作法：

1，準備一個湯鍋或奶鍋，把一杯全脂或低脂牛奶倒入鍋中，用小火加熱。

2，牛奶微微冒煙之後，加入一湯勺巧克力粉和半湯勺糖粉，攪拌均勻。

3，再將可可含量60%的三分之一杯巧克力豆放入鍋中，關火後攪拌至其融化，融化後繼續攪拌至有泡沫且略為濃稠，讓牛奶和巧克力充分混合。

4，重新開小火加熱，至微微冒煙，即可出鍋，倒入杯中。

5，將數顆棉花糖用竹籤穿起來（視棉花糖大小決定雪人的大小），用巧克力或食用色素畫出自己喜歡的表情圖案，擺在杯子上做裝飾即可。

提示：

牛奶倒入鍋中之後，加熱只能用小火、而非大火，不可讓牛奶沸騰，以免香氣跑掉。

製作時，使用的巧克力豆越多，煮出來的巧克力也就越濃稠。巧克力豆和牛奶的比例約為一比三，如果偏好濃稠、或者清淡，可根據自己的口味靈活調整巧克力豆的比例。

如果想要更速成，甚至無需煮熱巧克力，可以超市購買即溶包的熱可可，個性化裝飾棉花糖，一杯暖心暖胃的可愛棉花糖熱巧克力瞬間就能喝上。

牛奶

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