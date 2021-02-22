外酥內軟 輕鬆搞定歐式麵包

田園菠菜起司麵包。（記者吳姿賢／攝影）

歐式麵包油脂與糖分較一般麵包少，向來給人質樸硬口的印象，但50克歐式麵包相當於半碗飯，民眾品嘗時仍要注意重量，以免熱量過高。歐式麵包餡料愈單純愈好，否則會有糖分攝取過高的風險，可挑選使用堅果油或亞麻子油的麵包，餡料部分以新鮮小藍莓或葡萄乾較佳。

民眾若想在家自行製作老麵，可準備麵粉100克、水110至120克及酵母2克，攪拌均勻放冰箱，隔天就可拿出來當作老麵使用。

田園菠菜起司麵包

加入新鮮菠菜，結合香濃起司和核桃 ，製程過程不加糖，高纖、無糖、低鈉，盼兼具營養和美味。

材料：

法國麵粉700克、高筋麵粉300克、鹽、酵母、冷凍菠菜、高熔點乳酪丁、奶油、核桃、老麵、水。

作法：

1.法國麵粉、鹽、酵母、冷凍菠菜、老麵、水攪拌至表面呈微光滑，倒入奶油，再攪打至表面光滑、形成筋性。

2.取出麵糰，手工拌入核桃、乳酪丁，待發酵1小時，以120克為單位分割為數等份，再發酵15至20分鐘。

3.將麵糰整成長棍形，最後發酵30至40分鐘。

4.表面灑上高筋麵粉，以利刀由上至下畫出3個斜槓後，放入烤箱，溫度設置上火464℉、下火392℉，烤13分鐘即可。

酒香桂圓

酒香桂圓。（記者蘇健忠／攝影）

前置作業：

1.水293克、紅酒675克；青葡萄乾、葡萄乾、蔓越莓乾各275克，泡製一晚。

2.煙燻桂圓乾800克、養樂多4罐、核桃777克、低糖酵母15克。

3.水2600克、砂糖66克、葡萄乾1750克，一起泡製5天，製成葡萄菌水。建議每天搖一下，讓空氣均勻拌入。

作法：

1.葡萄菌水完成後，將水分瀝出，取1940克葡萄菌水，加入低筋麵粉486克、高筋麵粉970克均勻攪拌，冷藏一晚。

2.再加入水1940克、低筋麵粉486克、高筋麵粉970克均勻攪拌，冷藏一晚。

3.養成葡萄菌種麵糰後，加入鹽88克、法國麵粉2588克及低糖酵母15克，並加入蜜漬紅酒果乾，瀝出多餘紅酒，攪拌至麵糰裡。

4.均勻攪拌至完全擴展，依序拌入煙熏桂圓乾、蜜漬紅酒果乾及核桃777克，進行基本發酵50分鐘。

5.對折再對折，進行延續發酵50分鐘，接著再重複一次延續發酵。

6.進行分割，每份約500克，接著進行二次發酵30分鐘。

7.整型搓圓，再進行最後發酵50分鐘。

8.放入烤箱35分鐘，上火446℉、下火338℉、蒸氣3秒，可依麵包大小調整時間。

裸麥芋心

裸麥芋心。（記者蘇健忠／攝影）

材料：

法國麵粉940克、細挽裸麥粉60克、鹽20克、低糖酵母10克、水680克（其中200克可以冰塊取代，以控制溫度）、核桃200克、蜜漬芋頭丁50克、蜜漬蔓越莓30克。

作法：

1.將法國麵粉、細挽裸麥粉、鹽、低糖酵母、水攪拌至完全擴展，攪拌時溫度請控制在73.4℉~75.2℉，接著加入核桃。

2.基本發酵30分鐘。

3.進行分割，每個約350克，約可製作7個，接著進行二次發酵30分鐘。

4.進行整型，建議用手將麵糰拍平呈橢圓狀，捲入蜜漬芋頭丁、蜜漬蔓越莓，接著進行第3次發酵50分鐘。

5.放入烤箱前，撒少許高筋麵粉（或裸麥粉）於表面，並簡單切割幾刀於表面。上火230℃、下火392℉、蒸氣3秒（若無蒸氣功能可先在表面噴水），烤28分鐘至30分鐘。

TIPS：

步驟1可依個人喜好加入麥芽精5克，讓歐式麵包增色，可加可不加。

亞麻子乳酪

亞麻子乳酪。（記者蘇健忠／攝影）

材料：

法國麵粉1000克、亞麻子100克、低糖酵母5克、水800克（因亞麻籽會吸水膨脹，水分須較多）、美國 頂級白乳酪、夏威夷 豆。

作法：

1.法國麵粉、亞麻子、低糖酵母、水攪拌至完全擴展，進行基本發酵30分鐘。

2.進行分割，每份280克，進行二次發酵30分鐘。

3.每300克麵糰捲入60克美國頂級白乳酪（分成3條，每條20克）及20克夏威夷豆。

4.進行第三次發酵50分鐘。

5.放入烤箱，上火446℉、下火392℉、蒸氣3秒，時間約28分至30分鐘即完成。