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蛤蜊開口笑 流淌一鍋鮮美

文、圖／陳芸英
番茄海鮮湯
番茄海鮮湯

曾經有位朋友緊急call我，家裡臨時有客人，請推薦一道「易煮快熟」的湯品，我腦海馬上浮現蛤蜊湯；隔天她回我，從下鍋起計時，不到三分鐘就完成，的確又快又好喝。

肉質肥嫩飽滿的蛤蜊可說人見人愛，它具備天然調味料，烹煮時不需要加鹽或雞粉，煮至開口，流出鮮美湯汁，就能讓平凡的菜肴瞬間變得鮮甜；我尤其愛聽開殼時蛤蜊發出啵啵啵的聲音，十分悅耳。

蛤蜊的殼也可以再利用，當作擺盤的裝飾或盛裝食物的容器，變化出不同風格的創意料理。

番茄海鮮湯

材料：

番茄3顆、洋蔥半顆、蝦子3隻、蛤蜊8顆、蒜頭5瓣、干貝少許、香菜少許（九層塔亦可）。

前置作業：

番茄切小塊、洋蔥切小丁、蝦子洗淨減去鬚和腳並開背、蛤蜊洗淨吐沙、蒜頭切碎、香菜泡水後切小段。

作法：

1.取鑄鐵鍋（因導熱穩定，適合費時燉煮的料理），加入1大匙沙拉油，放入洋蔥丁拌炒，再放入蒜末。

2.放入番茄炒香，加入1碗熱水，蓋鍋蓋以小火煮20分鐘。

3.此時番茄和洋蔥已軟爛，鍋內也有不少湯汁，加入蝦子和干貝燜煮約3分鐘。

4.放入蛤蜊，燜煮約3分鐘。

5.加1茶匙的雞粉、鹽、黑胡椒粒調味。

6.盛盤，加上香菜點綴。

蛤蜊獅子頭

蛤蠣獅子頭
蛤蠣獅子頭

材料：

蛤蜊10個、大白菜1顆、絞肉120公克、蝦仁4隻、薑末1大匙、蝦米1大匙、香菜1小把、蔥1根、吐司1片（切丁）。

作法：

1.蝦仁用刀背拍扁後稍微切小丁，與絞肉和薑末拌勻。

2.將2個蛤蜊放入電鍋蒸至開殼，把蛤蜊湯汁加入作法1，蛤蜊肉取出備用。再加入吐司丁、1小匙蠔油和白胡椒粉，充分攪拌至有點黏性。

3.將肉餡分成兩份，每一份放入一個蛤蜊肉，用手掌拍塑成圓球形，下鍋前沾點太白粉。

4.取一炒鍋，加入2大匙油，油熱後，以半煎半炸至表面酥脆，取出備用。

5.熱油鍋（鍋內的油可留用或改放新的沙拉油），大火爆香蝦米和蔥白，放入剝成片狀的大白菜炒軟，加入獅子頭，蓋鍋蓋以中小火燜煮至八分熟，時間約10分鐘。

6.放進剩下的蛤蜊，再燜煮5分鐘，開殼流出的蛤蜊湯汁與獅子頭和白菜充分融合，味道更鮮甜。

7.取出蛤蜊，起鍋前放香菜拌炒。

8.擺盤：大白菜鋪在盤底，兩顆獅子頭放在上面，香菜圍在四周，蛤蜊肉連殼放在周圍（丟棄另一半無肉的殼）。

小叮嚀：

1.吐司是為了吸收內餡多餘的水分，也可用麵包粉或饅頭代替。

2.由於蛤蜊湯汁已有鹹味，白菜含大量水分，所以這道料理不需要加鹽也不需要加水。

繽紛蛤蜊

繽紛蛤蜊
繽紛蛤蜊

材料：

蛤蜊若干顆、冬粉1把。

自製辣椒醬：

以沙拉油爆香蒜、紅蔥頭、辣椒和一點鹽調味。

作法：

1.蛤蜊放在盤內，移到鍋中蒸至開殼。

2.冬粉放在溫水中泡軟，用剪刀剪成細碎狀，加入1大匙作法1的蛤蜊湯汁和1大匙自製辣椒醬，充分拌勻，放入電鍋蒸3分鐘，使冬粉入味。

3.取出蛤蜊肉（丟棄另一半無肉的殼），殼內放入作法2的冬粉，上面再放回蛤蜊肉。

4.再次淋上自製辣椒醬（多點辣油），並以切細的蔥綠點綴。

小叮嚀：

1.這道料理色彩繽紛，具吸睛效果，適合當宴客前菜。

2.自製辣椒醬可用其他市售辣椒醬或較高檔的XO醬取代。

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