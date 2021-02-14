黃金鳳尾蝦&鮮肉釀白菇

黃金鳳尾蝦

黃金鳳尾蝦色澤誘人、口感酥脆，尤其深受孩子們的喜愛。逢年過節獻上這道菜，無論賓客來自何方，都將不失其品味，必非它莫屬。

菇類單獨成菜，素而不寡，與其他食材搭配又相得益彰。無論是煎、炒、烤、燉，它的味道永遠不會讓你失望。這款鮮肉釀白菇，製作簡單、營養豐富，味道鮮美，是值得一試的美味。

黃金鳳尾蝦

材料：

大蝦10個、玉米澱粉10克、韓式麵包粉150克、高麗菜100克、雞蛋 (取蛋清) 1顆、蛋黃醬適量、料酒和鹽各少許。

黃金鳳尾蝦材料

黃金鳳尾蝦材料

作法：

1.大蝦洗淨，去除蝦頭和蝦殼，留下蝦尾；開蝦背去除蝦線，用刀在蝦肉上畫幾下，但不要切斷蝦身，這樣在炸蝦的過程中，蝦身就不會捲起。加入玉米澱粉、蛋清、料酒和鹽一起拌勻後醃製，放入冰箱冷藏2小時。

2.高麗菜洗凈後切成細絲，放入冰水中浸泡2小時，撈起瀝乾備用。

3.麵包粉放盤中，把醃製好的大蝦從冰箱取出後放入盤中，均勻地裹上麵包炸粉，並用手按結實，即可進行炸製，以免炸粉回潮影響口感。

4.鍋中加入油，待油溫升至八成熱時放入大蝦，蝦背面朝上先炸，炸至兩面金黃色即可撈起。

5.把瀝乾的高麗菜絲放在盤中央，將炸好的大蝦圍繞在其周邊，擠上蛋黃醬進行點綴，亦可自已創意裝盤，就可上桌。

麵包粉放盤中，把醃製好的大蝦從冰箱取出後放入盤中，均勻地裹上麵包炸粉

小叮嚀：

為了充分體現出這道菜的酥脆口感和獨特風味，請趁熱享用。

鮮肉釀白菇

鮮肉釀白菇

材料：

白蘑菇10個、豬肉泥200克、鮮嫩豆芽80克、青蔥2根 (切蔥花 )、生薑4片 (切薑末 )。

調味料：

生抽2湯勺、老抽1/2湯勺、蠔油1/2湯勺、料酒少許、芝麻油少許、鹽、胡椒粉和玉米澱粉各少許、清水少許。

鮮肉釀白菇材料

作法：

1.將白蘑菇洗乾淨，用廚房紙吸乾水分，挖除白蘑菇的蒂頭，成一凹窩。

2.肉泥裡加入生抽、老抽、蠔油、料酒、鹽、胡椒粉和薑蔥攪拌均勻後，續加入少許玉米澱粉和攪拌，放冰箱冷藏2小時。

3.在白蘑菇凹窩裡沾點玉米澱粉，填入調製好的肉餡。

在白蘑菇凹窩裡沾點玉米澱粉，填入調製好的肉餡。

4.將填好肉泥的白蘑菇放入盤中，用蒸鍋大火蒸15分鐘。

5.準備一個乾淨的盤子，將蒸熟的白蘑菇裝盤，周邊圍上新鮮的嫩豆芽點綴。再把蒸盤裡的汁水勾一點薄芡，澆淋在白蘑菇上，最後淋上芝麻油，一道色、香、味俱全的年菜就完成了。

小叮嚀：

菌菇種類較多，也可選擇新鮮的花菇和黃菇等食材。裝盤可根據個人喜好和創意，佐以小紅尖椒或枸杞等進行點綴都不錯。