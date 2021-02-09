金牛年慶團圓 澎湃年菜上桌(下)

紅燒蹄膀

小時侯，媽媽也常會在過年時做這道菜肴宴請賓客。紅燒蹄膀，在燒煮的過程中就已經香味四溢。做好後，看著那油亮的棕紅色，更是令人垂涎三尺。

【團圓美滿】紅燒蹄膀

材料：

帶骨蹄膀1個（約3.2磅）、青蔥4根、蒜8粒、冰糖2大粒、蘋果 3/4顆、小蘇打粉2茶匙、青江菜8至9株、料酒5湯匙、油1湯匙、醬油1杯、水數杯。

作法：

1.蔥洗淨切段，蒜剝皮，青江菜每株對切成一半，均置一旁備用。

2.取一大碗，注滿清水，加小蘇打粉並拌勻；將蹄膀浸泡六小時，期間每隔兩小時將帶皮蹄膀轉面，最後用清水洗淨。放在砧板上，用刀子或鑷子除去雜毛，再用剪刀在豬皮上刺幾個洞，並用錘肉器將肉的部分敲打數下。

3.煮鍋熱水，加1湯匙料酒，將清理過的蹄膀汆燙1分鐘，撈起瀝乾，並用紙巾擦乾。

4.氣炸鍋設350℉，放入蹄膀，每面炸約15至20分鐘，逼出肥油。

5.取一深底鍋，開大火，加1湯匙油，燒熱後放蔥蒜爆香，續加醬油、料酒、水、冰糖、蘋果和蹄膀，全部入鍋。待水滾後轉小火，蓋上鍋蓋燜煮，每隔30分鐘翻面，燜煮約3小時即成。

6.煮一鍋熱水，加一點油和料酒，水滾後放入青江菜，燙熟後即可取出。

7.取一大圓盤，將燙好的青江菜排在圓盤四周，再將鍋中煮好的蹄膀小心取出，放在圓盤中間即成。

小叮嚀：

1.加一個蘋果，可使肉質變軟；蘋果亦可用水梨替代。

2.家中若無氣炸鍋，在紅滷前須將蹄膀乾煎。把較肥的那面向下，盡量將油逼出。

3.蹄膀燒好後，剩餘的肉汁可用來做湯麵湯底，切幾片蹄膀肉，燙些青江菜，鋪在麵上也是美味無比。

紅燒蹄膀麵

【鴻運當頭】珍珠丸子

珍珠丸子，又稱糯米丸子，是用絞豬肉和糯米做成的食品，具有團圓喜慶之意，也是逢年過節時常做的佳肴之一。

珍珠丸子

材料：

絞肉1.2磅、雞蛋2～3顆、圓糯米2杯、蔥1根、生菜葉數張、薑數片、玉米粉1湯匙、醬油2湯匙、料酒2茶匙、麻油2茶匙、鹽和糖各半茶匙、白胡椒粉適量、鎮江黑酷適量。

作法：

1.糯米用冷水泡約3小時。（若用溫水泡，則只需2小時）。

2.蔥洗淨切蔥花，蛋打碎，薑片切絲，均置一旁備用。

3.取一大碗，放入絞肉、蔥花、麻油、醬油、料酒和胡椒粉，先拌勻再加玉米粉和1/5打好的蛋液，用手用力搓揉數分鐘，讓肉均勻吸收並變得鬆軟。

4.掐一小團肉饀，放在掌中心，兩面拍打，再用手捏成大小適中的肉丸，放入盤中。

5.生菜葉洗淨，平鋪在蒸鍋的底部。糯米泡好後，將水瀝乾。

6.取一大盤，上面鋪上幾層餐巾紙，用調羹將糯米平鋪於上。

7.將做好的肉丸沾上蛋液，逐一放在糯米盤上。此時，亦可用小刷子將蛋液再次塗在肉丸上。

8.肉丸在糯米中滾動，使其沾滿糯米，再依次放入事先已鋪上生菜葉的蒸鍋盤上。開大火，蒸約45分鐘即可裝盤。再準備一個小碗，裝上薑絲和鎮江黑醋。珍珠丸子沾著薑絲和黑醋一起吃，口感特佳。

珍珠丸子材料

沾過蛋液的肉丸，放在糯米中滾動。

小叮嚀：

1.這道菜用圓糯米，勿用長糯米，前者黏性較佳。

2.沾糯米前一定要先裏一層蛋液，這樣才能使糯米沾上，蒸後不會脫落。

【多財多福】彩燴豆腐

彩繪豆腐名字中就帶著財（彩）和福（腐）。豆腐有著方正的外型，更有「天官賜福」的美意，年菜中有了它，既美觀又美味，非常討喜。

彩燴豆腐

材料：

豆腐1盒、絞肉0.2磅、紅椒和青椒各1顆、香菇1朵、黑木耳2朵、乾干貝1粒、豌豆6片、胡蘿蔔1小段、蔥1支、蛋1個、玉米粒1湯匙、醬油1湯匙、料酒2茶匙、糖和麻油各少許、油1/2杯、太白粉2茶匙。

彩燴豆腐材料

作法：

1.香菇、黑木耳和乾干貝各用熱水泡開。香菇和黑木耳剁碎；干貝用手撕成細絲狀。可將泡香菇和干貝的水合併，加一些太白粉，調勻用來勾芡。

2.先將豌豆兩邊細絲剝除、洗淨，剁碎。紅椒和青椒各先對切，去籽洗淨後切丁。胡蘿蔔去皮，切丁。煮一鍋熱水，將上述食材快速汆燙一下，置入盤中備用。

3.玉米粒開罐後，取一湯匙，亦在砧板上剁一下。蛋打碎，置小碗中備用。

4.取出豆腐放在盤中，上面用另外一個盤子壓住，並加一小碗，使水逼出。之後，用小刀將豆腐橫切為二，並將豆腐切成十字狀，總共有八塊豆腐。

5.絞肉放入碗中，加點醬油、麻油、料酒和蔥末，再加1/5蛋液拌勻。

6.先起一油鍋，加4湯匙油，將豆腐兩面煎黃。再起一油鍋，加1湯匙油，將拌好的絞肉迅速翻炒一下。最後再起一油鍋，加3湯匙油，將所有蔬菜快速翻炒。再加入絞肉，續炒一下，再將豆腐入鍋，最後加勾芡汁微煮一下，即可熄火起鍋。

小叮嚀：

1.絞肉下鍋快炒，盡量炒散，勿結成塊。

2.熱水汆燙紅椒和青椒，可除去辛辣味。胡蘿蔔丁和豌豆丁燙一下，則可減少炒的時間。

3.此道菜的配料可自由選擇。多餘的玉米，也可以加個酪梨，做成酪梨沾醬。

【年年高升】白菜肉絲炒年糕

年糕，諧音「年高」，意味著來年步步高升、財源滾滾。它是中國 傳統的節慶食品。過年吃年糕，也是中國人的習俗之一。

白菜肉絲炒年糕

材料：

年糕3/4包、大白菜葉10張、里肌肉 1小塊(0.3磅)、雞湯1小碗、大蒜2粒、料酒2茶匙、醬油2湯匙、太白粉1茶匙、油6湯匙、糖半茶匙。

白菜肉絲炒年糕材料

作法：

1.蒜剝皮，切粒；大白菜葉洗淨，菜梗橫切成條，菜葉對切再切成片狀。將菜梗和菜葉分開，裝在鐵碗兩旁，便於入鍋炒。

2.里肌肉切絲，加醬油、料酒、糖和太白粉，用手搓揉至拌勻，醃約十分鐘。

3.取一大碗，注入冷水，加一湯匙的油和鹽，將年糕一片片剝開，浸入冷水中，稍微攪拌一下使每塊年糕均沾到油，泡約十分鐘。

4.煮一鍋熱水，加一點鹽，水滾後，將泡好的年糕入鍋汆燙一分鐘，撈起備用。

5.起油鍋，先加入大蒜爆香，續加入醃好的肉絲，迅速翻炒。見肉變色盛起，放入盤中備用。

6.再起一油鍋，鍋熱後先快炒大白菜梗，加料酒和半茶匙鹽，見梗變色續加菜葉一起炒。之後，注入一小碗雞湯，再將年糕加入翻炒；兩分鐘後見年糕變得黏稠，加入肉絲迅速翻炒一下。燜燒約1分鐘，即可起鍋裝盤。

小叮嚀：

1.年糕浸冷水，可使其不易互黏。汆燙過後，年糕變軟，較易炒熟。

2.年糕入鍋炒時，先炒蔬菜，再加年糕一起炒，可防止黏在鍋底。