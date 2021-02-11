冷冬的酸香鮮甜 酸白菜3吃

酸白菜清雞湯麵

冬季是吃白菜的最佳季節，酸白菜更是餐桌上不能少的好味道！

酸白菜作法

材料：山東大白菜、鹽、冷開水。

酸白菜

作法：

1.酸白菜剝掉外表破損的菜葉，沖洗乾淨，一顆剖成四瓣。

2.煮一鍋沸水，將白菜每面都略燙10秒，置盤上放涼。

3.將玻璃缸洗淨擦乾無水無油，把白菜置入壓緊，倒入冷開水，略放鹽，水注入至滿。

4.為使白菜保持浸在水面下，可放入乾淨的玻璃罐固定白菜，把蓋子蓋上，再用保鮮膜包緊瓶口。

5.置陰涼處約一到一個半月即成，中間可取出開蓋觀察發酵進度及氣味。

酸白菜作法

酸白菜清雞湯麵

材料：酸白菜、豬肉絲、雞湯、麵條。

調味料：鹽。

作法：

1.酸白菜切絲，鍋中加入雞高湯，兌入等量的水，續入酸白菜絲、醃酸白菜的湯汁和豬肉絲一起煮滾。

2.另取一鍋把麵條煮熟。

3.麵條放入碗中，加入雞湯和酸白菜、肉絲即成，可略加蔥末和辣椒醬食用。

酸白菜炒牛肉

酸白菜炒牛肉

材料：酸白菜、牛肉絲、蔥、辣椒、蒜頭。

牛肉醃料：醬油、糖、鹽、麻油、米酒。

作法：

1.牛肉絲先用醃料拌勻醃半小時，起油鍋，把牛肉炒到肉色變白即可盛起備用。

2.酸白菜切絲，擠去水分，入油鍋炒略乾置鍋邊，下少許油爆香蒜末和蔥白，再下酸白菜和牛肉絲一起拌炒。

3.嘗嘗味道略加調味，起鍋前下蔥綠段和辣椒絲略拌。

酸白菜肉末

酸白菜肉末

材料：酸白菜、豬絞肉、蔥、辣椒、蒜頭。

調味料：醬油、糖、鹽、米酒、白胡椒粉。

作法：

1.酸白菜切小丁擠去水分。

2.起油鍋，先將酸白菜丁炒乾置鍋邊，加入豬絞肉炒到肉色變白。

3.下少許油爆香蒜末，再下肉末和酸白菜同炒，加入調味料，起鍋前加入蔥末和辣椒末略拌即成。