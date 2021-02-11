我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

舊金山頻遭攻擊案 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

冷冬的酸香鮮甜 酸白菜3吃

文、圖／太陽臉
酸白菜清雞湯麵
酸白菜清雞湯麵

冬季是吃白菜的最佳季節，酸白菜更是餐桌上不能少的好味道！

酸白菜作法

材料：山東大白菜、鹽、冷開水。

酸白菜
酸白菜

作法：

1.酸白菜剝掉外表破損的菜葉，沖洗乾淨，一顆剖成四瓣。

2.煮一鍋沸水，將白菜每面都略燙10秒，置盤上放涼。

3.將玻璃缸洗淨擦乾無水無油，把白菜置入壓緊，倒入冷開水，略放鹽，水注入至滿。

4.為使白菜保持浸在水面下，可放入乾淨的玻璃罐固定白菜，把蓋子蓋上，再用保鮮膜包緊瓶口。

5.置陰涼處約一到一個半月即成，中間可取出開蓋觀察發酵進度及氣味。

酸白菜作法
酸白菜作法

酸白菜清雞湯麵

材料：酸白菜、豬肉絲、雞湯、麵條。

調味料：鹽。

作法：

1.酸白菜切絲，鍋中加入雞高湯，兌入等量的水，續入酸白菜絲、醃酸白菜的湯汁和豬肉絲一起煮滾。

2.另取一鍋把麵條煮熟。

3.麵條放入碗中，加入雞湯和酸白菜、肉絲即成，可略加蔥末和辣椒醬食用。

酸白菜炒牛肉

酸白菜炒牛肉
酸白菜炒牛肉

材料：酸白菜、牛肉絲、蔥、辣椒、蒜頭。

牛肉醃料：醬油、糖、鹽、麻油、米酒。

作法：

1.牛肉絲先用醃料拌勻醃半小時，起油鍋，把牛肉炒到肉色變白即可盛起備用。

2.酸白菜切絲，擠去水分，入油鍋炒略乾置鍋邊，下少許油爆香蒜末和蔥白，再下酸白菜和牛肉絲一起拌炒。

3.嘗嘗味道略加調味，起鍋前下蔥綠段和辣椒絲略拌。

酸白菜肉末

酸白菜肉末
酸白菜肉末

材料：酸白菜、豬絞肉、蔥、辣椒、蒜頭。

調味料：醬油、糖、鹽、米酒、白胡椒粉。

作法：

1.酸白菜切小丁擠去水分。

2.起油鍋，先將酸白菜丁炒乾置鍋邊，加入豬絞肉炒到肉色變白。

3.下少許油爆香蒜末，再下肉末和酸白菜同炒，加入調味料，起鍋前加入蔥末和辣椒末略拌即成。

上一則

拉麵上為何放海苔？老饕曝「四字」解答

延伸閱讀

綾瀨遙不忌口 家裡冰箱不能沒有冰淇淋

綾瀨遙不忌口 家裡冰箱不能沒有冰淇淋
女神維持體態不節食！36歲綾瀨遙公開最愛吃這個

女神維持體態不節食！36歲綾瀨遙公開最愛吃這個
舌尖上的寶藏！漢「五格濡鼎」宛如現代「鴛鴦鍋」

舌尖上的寶藏！漢「五格濡鼎」宛如現代「鴛鴦鍋」
茄子二吃

茄子二吃

熱門新聞

菜脯蛋

隨便炒都好吃 蛋料理5道

2021-02-04 02:10
長年菜榮登網友最討厭過年菜色。（本報資料照片）

年夜飯最討厭吃啥？「這道菜」壓倒性奪冠：沒人吃硬煮

2021-02-08 01:05
炒飯堆積的油令網友看了好害怕。（取材自臉書）

外帶炒飯 打開驚見「堆積油池」 網笑：難道是油飯

2021-02-08 20:17
一名網友日前在網路上詢問大家是否也愛吃稀飯，引發熱議。示意圖／ingimage

喜歡稀飯當早餐？ 網友熱議做法與必吃配菜

2021-02-06 01:15
台灣一家居酒屋推出「草莓臭豆腐」，讓網友看了直呼吃不下去。圖擷自臉書

草莓控崩潰！居酒屋賣「草莓臭豆腐」 網友傻眼

2021-02-08 16:41
原PO提出疑惑，好奇拉麵上海苔的真實功用，示意圖。（Ingimage）

拉麵上為何放海苔？老饕曝「四字」解答

2021-02-10 00:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬
川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷

川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷