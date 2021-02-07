上海風味年菜 糟缽頭、八寶鴨

糟缽頭

「糟缽頭」是老上海人逢年過節時必做的菜，堪稱上海本幫糟味的代表作。食材無論葷素，都可以拿來「糟一糟」。「糟」的滋味似酒非酒，帶著若有似無的醇香，可算是酸甜苦辣鹹之外的第六味。上海人的舌尖，一半留給了濃油赤醬，而另一半則留給了糟鹵。

通常「糟缽頭」有冷菜和湯菜二種作法，以下介紹冷菜的料理方式，只要將食材烹煮好，放入乾淨的玻璃容器中，倒入調製好的糟鹵，存入冰箱。待第二天無論是招待親朋好友或自已享用，取出裝盆即可上桌。若能佐以一壺老酒，可謂美哉！

糟缽頭

材料：

大蝦（連頭）10個、豬舌250克、野生小黃魚12條、素雞230克、毛豆230克、米酒少許。

糟滷汁材料：

糟鹵400毫升、清水150毫升、八角2個、香葉3片、桂皮1枝、生薑4片。

糟缽頭材料

作法：

1.鍋中放清水燒滾，再放入八角、香葉、桂皮和生薑，一起用小火煮10分鐘後熄火。待其冷卻，倒入糟鹵一起混合均勻，調製成糟滷汁後備用。

2.大蝦洗淨，剪去蝦鬚，用牙籤挑去蝦線。鍋中放約2杯水，燒滾後放入大蝦，加少許米酒煮5分鐘，然後取出待涼備用。

3.豬舌洗淨，剪去筋膜放入鍋中，加水（水量要蓋過豬舌），用中火煮25分鐘後取出。放入冷水中，刮去豬舌表面白色的一層皮，再清洗乾淨，豬舌就準備妥當了。

4.素雞切片，鍋中放油煎至兩面金黃，取出待涼備用。

5.野生小黃魚去除頭和內臟，洗淨後放點米酒醃10分鐘去腥，再用餐巾紙吸乾水分。鍋中放油加熱，放入小黃魚煎至兩面金黃，取出待涼備用。

6.毛豆放入鍋中，加入二杯水，燒滾後再煮5分鐘即可撈出。過冷水冷卻，然後剪去兩頭的尖角備用。

7.所有食材備妥後，取二個乾淨無油的玻璃容器，一個放葷的，另一個放素的；倒入調製好的糟滷汁，蓋起後放置冰箱冷藏室保存。第二天食用前，先取出豬舌切片，然後和其他食材一起裝盤，就可上桌。

糟缽頭

小叮嚀：

1.糟鹵在華人超市 有售，但內含鹽分較多，在糟鹵中加入清水和香料進行稀釋和調製，這樣味道會更佳。

2.這道滷菜的食材和品種，可依個人口味或創意選擇和調整。例如雞、豬肚、鴨舌和春筍等都是很不錯的選擇。

八寶鴨

八寶鴨是著名的上海風味年菜，它的獨特之處是將八種豐富優質的食材填入鴨身，再進行烹製，呈現出一道色澤紅潤、鴨肉酥香、汁濃味美、香氣四溢的大氣上檔次的年菜。

傳統八寶鴨需要將鴨子拆骨後再填入食材，很費工夫。這次我向大家推薦一款經過改良的方法。將半成品鴨子開胸，「趴」在內餡上再蒸製，這樣既不失八寶鴨的原有風味和檔次，又便於一般家庭料理。

八寶鴨

材料：

全鴨1隻、糯米200克、乾蝦米20克、筍丁100克、火腿丁100克、白果仁30克、蓮子30克、冬菇丁20克、栗子肉150克、青豆30克、花椰菜180克、桂皮1片、八角2個、青蔥2根、生薑4片、香葉3片。

燉鴨醬料：

生抽2湯勺、老抽2湯勺、蠔油1湯勺、料酒1湯勺、冰糖65克、胡椒粉和鹽各少許。

內餡醬料：

生抽2湯勺、老抽2湯勺、胡椒粉少許。

八寶鴨材料

內餡作法：

1.糯米洗淨，在清水中浸泡2小時，然後瀝乾放入蒸鍋，蒸15分鐘後即可關火，取出備用。

2.鍋內加點油，放入蝦米和火腿丁煸炒出香，再把冬菇丁、白果仁、蓮子和筍丁一起放入煸炒片刻，然後關火。放入蒸熟的糯米飯、栗子肉和青豆，再加入生抽、老抽和胡椒粉，一起攪拌均勻後備用。

八寶鴨材料

作法：

1.鴨子洗淨，拔淨鴨毛，去除鴨頸裡的淋巴，剪去鴨尾。把鴨胸面對半剖開，用手將鴨身壓一下，使其平整鋪開。

2.取大鍋，加入少許油，放桂皮、八角、薑片和蔥段煸炒片刻，再放入鴨子。鴨皮面朝上，加入生抽、老抽、蠔油、料酒、冰糖、胡椒粉、鹽和水，一起開大火煮滾，水量要和鴨子平行。

3.水煮滾後轉中火煮20分鐘，然後翻面再煮20分鐘後熄火 。

4.取盤子，把內餡料放入盤中，再把半成品的鴨子蓋在上面，淋上煮鴨的醬汁（請留一半醬汁後續備用），上蒸鍋大火蒸45分鐘。

八寶鴨作法

5.花椰菜用滾水焯一下，取出用涼水冷卻後備用。

6.將蒸好的鴨子換盤。上桌前把留下的另一半醬汁放入鍋內加熱，勾一點薄芡，淋在八寶鴨上，盤子邊沿放上花椰菜點綴，就大功告成。

小叮嚀：

1.這道菜可以先做好半成品，放入冰箱保存，等需要用時再蒸製。

2.放入蒸鍋時，盤子上頭要蓋上合適的蓋子，或者用保鮮膜封住，避免水氣流入，影響八寶鴨的風味。