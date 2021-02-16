我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州奧克蘭競技場打新冠疫苗 即起開放預約

拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

老北京的年味 炸排叉兒

崇輝
排叉兒
排叉兒

香酥鬆脆，咬一口就劈裡啪啦掉渣的排叉兒，是北京傳統的年味吃食之一。將擀好的麵皮，用刀切成長方形後，兩、三片疊在一起，排放整齊，接著用刀尖在麵皮中間畫出一道縫，北京人管它叫「開個叉兒」。這種用植物油炸至金黃色，口感類似當今薯片般薄脆的食物，想當年也曾經受到過北京老少婦孺的追捧。

材料：

普通餃子粉100克、植物油200克、芝麻少許、鹽少許。

材料
材料

作法：

1.在普通餃子粉中加入少許的食鹽和黑芝麻後，用溫水和麵，揉成糰。

2.醒麵至少兩小時。

3.像包餃子一樣，先將醒好的麵切成小麵糰，用手掌按壓小麵糰後，再用擀麵杖擀成麵皮。

4.在擀好的麵皮上撒些防止麵皮互相沾黏的乾麵粉（薄麵），用擀麵棍將麵皮裹緊，再用刀切縱向，切成長方形。

5.將兩、三片麵皮摞在一起，排整齊後用刀尖在麵皮中間畫出一道縫。成不了長方形的麵皮就單獨在用刀尖在麵皮中間畫出一道縫。

6.雙手揪住麵皮的兩端拎起來，將一端穿過麵皮中畫出的縫隙後，翻轉擰花。

7.大火將植物油燒開後，放入擰成花的麵皮。

8.大火炸到麵皮固定成型後，轉小火煎炸至其表面出現氣泡，翻轉煎炸，鍋中的麵皮呈金黃色後出鍋。

9.瀝乾排叉兒上的油脂，即可食用。

1.在麵粉中加入黑芝麻和鹽後，用溫水和麵。
1.在麵粉中加入黑芝麻和鹽後，用溫水和麵。

2.將擀好的麵皮，用刀切成長方形後，兩、三片疊在一起，排放整齊，接著用刀尖在麵皮...
2.將擀好的麵皮，用刀切成長方形後，兩、三片疊在一起，排放整齊，接著用刀尖在麵皮中間畫出一道縫。

3.大火炸至麵皮固定成型，表面出現氣泡後，翻轉煎炸，至鍋中的麵皮呈金黃色後出鍋。
3.大火炸至麵皮固定成型，表面出現氣泡後，翻轉煎炸，至鍋中的麵皮呈金黃色後出鍋。

小叮嚀：

1.撒在麵皮上的黑芝麻或白芝麻均可，加些芝麻的目的是讓炸出來的排叉兒口感更豐富，更香酥鬆脆。

2.北京民諺云：「軟皮餃子、硬皮麵」。由於傳統北京排叉兒是從餃子皮生出來的，所以用於炸排叉兒的麵，要和的柔軟一些；擀出的麵皮要薄，用火要猛一些，盡量炸透、炸酥。

3.和麵時，如果能加一、兩顆雞蛋，香酥鬆脆的口感會更完美。

北京 雞蛋

上一則

從植物肉到植物蛋 替代食物風潮來臨

延伸閱讀

歐陽娜娜機場遇噁男 遭扯髮還被索吻

歐陽娜娜機場遇噁男 遭扯髮還被索吻
公益組織中國救狗 數十隻運抵紐約有家了

公益組織中國救狗 數十隻運抵紐約有家了
北京黑心醫院 3萬能治的病狠索33萬…還硬拖好幾個月

北京黑心醫院 3萬能治的病狠索33萬…還硬拖好幾個月
華府提「戰略耐心」 北京不要會錯意

華府提「戰略耐心」 北京不要會錯意

熱門新聞

很多人到速食店吃薯條會倒在餐盤上。（取材自ingimage）

薯條別倒在餐盤上吃 速食店員工揭恐怖內幕

2021-02-15 02:08
炒飯堆積的油令網友看了好害怕。（取材自臉書）

外帶炒飯 打開驚見「堆積油池」 網笑：難道是油飯

2021-02-08 20:17
長年菜榮登網友最討厭過年菜色。（本報資料照片）

年夜飯最討厭吃啥？「這道菜」壓倒性奪冠：沒人吃硬煮

2021-02-08 01:05
原PO提出疑惑，好奇拉麵上海苔的真實功用，示意圖。（Ingimage）

拉麵上為何放海苔？老饕曝「四字」解答

2021-02-10 00:38
台灣一家居酒屋推出「草莓臭豆腐」，讓網友看了直呼吃不下去。圖擷自臉書

草莓控崩潰！居酒屋賣「草莓臭豆腐」 網友傻眼

2021-02-08 16:41
草莓大福。（圖：太陽臉提供）

吃甜甜 自製零食止嘴饞

2021-02-15 02:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情
在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！
中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼
孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！