黃金地瓜湯圓

做兩道黃金料理，歡歡喜喜迎新春。在扭轉乾坤的牛年裡，衷心地祝福大家，品嘗了黃金地瓜湯圓，家庭與生活都圓圓滿滿，萬事亨通。享用了黃金南瓜糕，事業與人生都步步高昇，前程輝煌。

黃金地瓜湯圓

材料：地瓜、糯米粉、水。

調味料：薑黃粉、紅糖。

黃金地瓜湯圓材料

黃金地瓜湯圓材料

作法：

1.地瓜洗淨，削皮切塊，平鋪於碗裡，以電鍋蒸煮。

2.取一不鏽鋼盆，將熟地瓜搗成泥。

3.倒入適量糯米粉，與地瓜泥攪拌，並慢慢地加水調勻，以手捏揉，使其逐漸成為地瓜糯米糰。

4.將地瓜糯米糰隨意分成長條狀。

5.再將長條狀，分割成數個小塊，每次取一小塊，放在手掌中央，搓成湯圓。

6.取湯鍋煮水。水滾後加入湯圓，蓋上鍋蓋，待水再沸騰、湯圓浮在表面時，加入薑黃粉和紅糖，充分攪拌，色澤均勻，甜味也融入，即可熄火，盛起享用。

黃金南瓜糕

黃金南瓜糕

材料：南瓜、在來米粉、水。

調味料：葡萄籽油。

作法：

1.南瓜洗淨，去皮，切小塊，平鋪於盤中，以電鍋蒸煮。

2.取蒸熟的南瓜，放入不鏽鋼盆中，搗成泥狀。

3.將適量的在來米粉和水，加入南瓜泥中，充分攪拌均勻，成為「南瓜米漿泥」。

4.打濕蒸布，鋪於電鍋內鍋，再倒入南瓜米漿泥，放入電鍋中蒸煮。

5.電鍋開關跳起來，等待30分鐘，再取出蒸好的南瓜糕。

6.蒸好的糕點，通常會冷藏於冰箱一天，再取出，將南瓜糕切成一片片。

7.取平底鍋，置於爐火上，於鍋中倒入葡萄籽油。待油熱，放入南瓜糕片，逐一將其兩面煎至上色，即是香氣四溢的黃金南瓜糕。