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吃甜甜 自製零食止嘴饞

圖、文／太陽臉、麥田出版、橘子文化出版提供
草莓大福。（圖：太陽臉提供）
草莓大福。（圖：太陽臉提供）

想吃零食，善用烤箱、氣炸鍋等自製果乾脆片與甜點，可止嘴饞也不用擔心有過多人工添加物。

草莓大福

紅豆沙材料：紅豆沙與水（比例為1：3）、白砂糖、麥芽糖少許，鹽少許（提味用）。

麻糬材料：糯米粉150克、糖75克、水適量、日本片栗粉少許（或是糯米粉、太白粉）。

作法：

1.先做紅豆沙：紅豆挑掉砂粒用水漂洗後，跟三倍的水量一起入電鍋蒸40分鐘，再燜一下，豆子就會破皮一壓即散。濾掉湯汁，紅豆放入鍋中，加白砂糖和少許麥芽糖一起用中小火煮，邊攪拌邊把紅豆壓碎，若喜歡較綿細的口感，可以用食物調理機攪得更細，大約煮20~30分，水分蒸發即可，糖的用量可以依個人口味調整，最後加入一點鹽增加味道的層次，避免死甜。

2.麻糬外皮：糯米粉150公克和糖75公克與水調和，不要調得太濃稠，以免蒸出來太硬，入電鍋蒸15~20分，取出用擀麵棍尾端捶打，放涼備用。

3.準備手粉，可以用市售熟的日本片栗粉，也可以用糯米粉或太白粉入鍋以小火翻炒至顏色略黃，即可放涼備用。

4.草莓輕柔洗淨後，用廚房紙巾擦乾、切去蒂頭，取一小團豆沙壓扁成圓餅狀，草莓蒂頭朝下，豆沙由上至下把草莓包裹包緊。再挖一小塊麻糬，由於麻糬會很黏手，放到手粉裡壓平，去掉多餘的粉，把麻糬由上至下把豆沙團包起來，末端封口黏合再整成圓球狀即成。

5.做好的草莓大福從中間剖開，切面會很美，但要盡早食用，以免外皮硬化。

蝴蝶酥

蝴蝶酥。（圖：麥田出版提供）
蝴蝶酥。（圖：麥田出版提供）

材料（2-4人份）：

千層派皮半份、砂糖適量、蛋白適量。

作法：

1.把派皮擀成大約20×20公分的正方形，放入冷凍庫約10到15分鐘定型。

2.抹上一層蛋白液，撒上足夠的砂糖，再把派皮翻面，抹蛋白液和撒糖。

3.將左右的酥皮分別往內折1/4，再折1/4，然後將兩邊對折成一長條。

4.用刀子將派皮切成公分的短段，平放在烤盤上， 放進預熱至356℉的烤箱， 烘烤約15分鐘後翻面，再烤5分鐘至上色即可。

蘋果果乾

蘋果果乾。（圖：橘子文化出版提供）
蘋果果乾。（圖：橘子文化出版提供）

材料：蘋果2個、水1杯、糖1/2杯、肉桂粉少許

作法：

1.蘋果不削皮洗淨，用去核器將籽去掉後，切成0.3公分薄片。也可反過來，切薄片後再去籽。

2.鍋內加水和糖，糖完全溶解後，把蘋果放進去浸泡1小時。

3.烤盤上鋪好耐高溫矽膠不沾布（或烘焙紙），將蘋果片放上去，撒上少許肉桂粉，放進以212℉預熱的烤箱裡烤1小時。

將蘋果片翻面，再烤1小時後取出，置於常溫30分鐘進行自然風乾。

牛番茄乾

牛番茄乾。（圖：橘子文化出版提供）
牛番茄乾。（圖：橘子文化出版提供）

材料：牛番茄5粒、橄欖油、羅勒粉、鹽巴少許。

作法：

1.牛番茄切成0.4公分薄片，平鋪在烤箱鐵網上。

2.均勻噴上橄欖油，撒上少許羅勒粉以及鹽巴。

3.放進預熱356℉的烤箱裡，烤20分鐘之後翻面。

4.將溫度調降到212℉繼續烤20分鐘，置於常溫自然風乾30分鐘。

小叮嚀：

牛番茄脆片吃起來相當有嚼勁，可夾在三明治裡或加進義大利麵、沙拉享用。

牛蒡與蓮藕乾

牛蒡與蓮藕乾。（圖：橘子文化出版提供）
牛蒡與蓮藕乾。（圖：橘子文化出版提供）

材料：蓮藕1個、牛蒡1條、鹽巴1小匙、食用油適量。

作法：

1.蓮藕去皮後，切成0.2公分薄片。放進加醋的水裡浸泡10分鐘，再撈起以紙巾擦乾水分。

2.牛蒡以菜瓜布刷洗去皮，切成0.2公分薄

片。

3.以食用油將蓮藕片和牛蒡片油炸至金黃色，放在紙巾上瀝油，趁還有餘熱時撒上鹽巴。

小叮嚀：

直根類蔬菜如牛蒡本身具有濃厚味道，可以做成好吃的脆片，剛炸好的牛蒡、蓮藕脆片可直接吃，但若能沾點鹽巴，更能提升風味。

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