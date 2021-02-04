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隨便炒都好吃 蛋料理5道

文、圖／太陽臉、陳芸英
菜脯蛋
菜脯蛋

雞蛋可說是家家戶戶必備食材，除了水煮蛋，還有許多料理蛋的方式，替換幾樣配料就能輕鬆做出千變萬化的口味。

菜脯蛋

材料：

雞蛋3顆、菜脯（蘿蔔乾）1小把、蔥3支、香菇2朵、豬油3大匙、豌豆芽1小把、枸杞數個。

調味料：

鹽1小匙、醬油幾滴。

作法：

1.先將菜脯切細、清洗、瀝乾。切蔥花、香菇切丁備用。

2.熱鍋，以小火煸香菜脯，再放1小匙豬油，加香菇炒香，取出備用。

3.將3顆蛋打散，加幾滴醬油，放入蔥花和炒過的菜脯，充分混合，視為「蛋漿」，分成兩份。

4.清洗炒鍋。鍋中放適量豬油，舀3大匙蛋漿在鍋中，自然形成圓形，用中小火慢慢煎，見蛋邊凝固便翻面，煎至兩面金黃色，取出備用；同樣步驟再做一次。

5.將兩份的菜脯蛋放在白色盤中央，周圍以豌豆芽和枸杞點綴即可。

明太子蛋沙拉

明太子蛋沙拉
明太子蛋沙拉

材料：

白煮蛋4顆。

調味料：

美乃滋2大匙、明太子2大匙。

作法：

1.煮蛋切適量大小（若怕膽固醇過高，可去蛋黃）。

2.將所有調味料和作法1混合即可。

蝦仁炒蛋

蝦仁炒蛋
蝦仁炒蛋

材料：

蝦仁、鹽少許、米酒少許、蛋適量、蔥（切末）、油少許。

作法：

1.蝦仁去腸泥，用鹽和米酒抓醃一下，蛋加點鹽打散、蔥切末。

2.鍋內放少許油（也可用塗麵包的奶油）燒熱，蝦仁先下鍋兩面煎黃，接著下蛋液，快凝固時攪散成大塊狀，即可關火起鍋，撒點蔥花好看又增香，也可加燙熟的毛豆或青豆一起炒。

馬鈴薯烘蛋

馬鈴薯烘蛋
馬鈴薯烘蛋

材料：蛋2～3顆、馬鈴薯、胡蘿蔔、火腿片和洋蔥皆少許、油少許、鹽、糖、黑胡椒適量、鮮奶油少許。

作法：

1.冰箱常會剩一點的馬鈴薯、胡蘿蔔、火腿片和洋蔥。將馬鈴薯和胡蘿蔔削皮，所有食材切成小丁。

2.取一個小一點但有點深度的平底鍋，開火放少許油，先炒比較難熟的馬鈴薯和胡蘿蔔丁，再下火腿片和洋蔥丁一起拌炒，撒點鹽、糖和黑胡椒調味。

3.打幾顆蛋，蛋液裡加點鹽，也可加少許鮮奶油，把蛋液放入鍋中淹沒所有食材，蓋上鍋蓋用很小的火慢慢烘。等蛋液感覺快凝固時，拿一個大盤子蓋上去，快速倒扣到盤子中；鍋中再放少許油，把還沒烘的那面慢慢從盤子滑入鍋中，再烘烤幾分鐘即可。

培根玉子燒

培根玉子燒
培根玉子燒

材料：蛋數顆、高湯、鰹魚露、鹽、糖、味醂、培根

作法：

1.蛋液裡放一些高湯和日本超市買的鰹魚露，還有鹽、糖和味醂，糖要多放，玉子燒要甜才好吃。

2.另外加入培根片，培根先煎熟，算好捲起的厚度放在適當的位置，分三次捲入，如果蛋皮破了沒有關係，下一層蛋液可以重新塑形。最後用飯匙把形狀整好，即可起鍋切塊，很適合做成便當配菜。

雞蛋 日本

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