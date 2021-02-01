在家當大廚 經典西餐上桌

番茄牛肉湯。（圖：太陽臉提供）

在家當大廚，不知道吃什麼？從簡單易上手的經典義大利 麵、湯品，到稍有難度的派皮製作，來試試西餐料理吧。

番茄牛肉湯

材料：

牛腩條、洋蔥、番茄、蘿蔔、蔥、高湯、鹽、酒、水和豆瓣醬1小匙。

作法：

1.牛腩條切小塊，用滾水汆燙後，再用清水沖洗乾淨。

2.洋蔥、番茄和蘿蔔都洗淨切小塊，將上述材料跟1顆八角、幾枝蔥、高湯、鹽、酒、水和豆瓣醬1小匙，全部丟到電鍋裡。煮1小時後放涼，再煮1小時，再放涼；因牛腩煮軟和入味需要時間，所以要重複煮三次即成。

培根洋蔥派

培根洋蔥派。（圖：墾丁福華飯店提供）

派皮材料：

高筋麵粉/低筋麵粉(各500公克)、奶油(300公克)、鹽10公克、冰水400公克。

餡料：

培根1條、洋蔥1顆、蛋2顆、鮮奶油300公克、乳酪絲100公克、乳酪粉50公克、百里香葉適量、義大利綜合香料適量、鹽少許、黑胡椒粗粒適量。

派皮作法：

1.高、低筋麵粉各半，加入奶油、鹽、糖和冰水。

2.用手或塑膠刮板將上述材料混和攪拌均勻，並冷藏1小時(切記不要讓麵粉出筋)。

3.將冷藏好的麵糰取出擀平，放入派皮模型中塑型，再冷藏1小時等待定型。

餡料作法：

1.培根及洋蔥切絲備用。

2.將洋蔥及培根炒香，加入百里香葉、義大利綜合香料拌炒後放涼。

3.加入雞蛋、適量鮮奶油、鹽、黑胡椒粗粒拌勻，最後撒上乳酪絲和乳酪粉。

派皮與餡料結合：

1.將定型後的派皮放入烤箱(上火/下火392℉)，烤約15分鐘半熟狀。

2.取出派皮填入內餡後，繼續放入烤箱(上火/下火392℉)，烤至金黃色即可。

奶油培根義大利麵

奶油培根義大利麵。（圖：徐兆玄提供）

材料：

洋蔥0.25顆、大蒜3瓣、培根4片、天使 細麵200克、捲葉巴西里少許（巴西里、美國 香菜皆可）、雞高湯500毫升（視情況增減）、鮮奶油125毫升（料理用的，非甜點用的）、蛋黃2顆、帕馬森起司整塊適量（現刨的）。

作法：

1.先將培根下鍋煎出油後取出備用。

2.用同一油鍋，將大蒜與洋蔥下鍋炒香。

3.接著加入高湯與義大利麵悶煮，約3分30秒。

4.煮軟後加入奶油、蛋黃與帕馬森起司拌勻。

5.最後撒上煮好培根與巴西里就完成了。

小叮嚀：

1.偏好重口味的人，建議於步驟5可刨上些許起司、撒上胡椒粉，亦可於麵中間放入蛋黃。

檸檬香草鮮蟹

檸檬香草鮮蟹。（圖：城市科大提供）

材料：

鮮蟹240克、紅蔥頭50克、九層塔5克、蒜頭10克、鮮蒔蘿10克、小番茄20克、白酒20克、鹽2克、白胡椒粉0.5克、檸檬20克、香菜5克、巴西里2克、九層塔5克、橄欖油30克、捲鬚生菜5克。

作法：

1.鮮蟹洗乾淨，帶殼加鹽、胡椒及白酒煮熟備用。

2.鮮蟹煮熟之後放冷取肉入冰箱。

3.取蟹黃。

4.甜豆取豆仁，甜豆切細絲，汆燙備用。

5.製作蟹黃香草醬汁，將蟹黃打碎成泥，加切細紅蔥頭碎、切細碎蒜頭拌橄欖油、白酒醋、檸檬汁、白酒，九層塔切細碎、巴西里切細碎及調味加鹽、胡椒粉，做成醬汁。

6.甜豆仁，甜豆細絲調味，排盤。

7.小番茄、蒔蘿、香菜及九層塔裝飾即可。