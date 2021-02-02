金牛年慶團圓 澎湃年菜上桌(上)

蘿蔔紅燉牛腱

冬天的蘿蔔可增強免疫力 ，促進消化；牛腱子也是健脾養味、強筋壯骨的食材，兩者合煮，美味滋補。牛年的年菜中有了它，可真是牛氣沖天，一開年就有個好采頭。

【牛氣沖天好彩頭】蘿蔔紅燉牛腱

材料：

牛腱子1個（約1.2磅）、白蘿蔔2根、蔥2根、八角3粒、冰糖2粒、薑數片、大蒜數粒、紅蔥頭1/2個、油4湯匙、醬油1/2杯、料酒3湯匙、黃豆醬2湯匙。

蘿蔔紅燉牛腱材料

作法：

1.將蘿蔔刨去外皮，切滾刀塊，洗淨備用。

2.蔥洗淨，切段；蒜剝皮，切粒；薑切片；紅蔥頭剝去外皮，對切後再切成段狀，洗淨瀝亁備用。

3.牛腱子用刀切成1.5吋厚左右的塊狀。腱子中間比較大塊的肉，可以再對切一半。

4.煮一鍋水加料酒1湯匙、生薑3小片，開大火，水冒泡時，將牛腱塊入水汆燙1分鐘後熄火。取出牛腱子用清水洗淨，放置碗中備用。

5.起油鍋，加2湯匙油，鍋熱後加蔥、薑、蒜、紅蔥頭和2湯匙的黃豆醬入鍋爆香，同鍋放入汆燙過的牛腱子翻炒2分鐘；接著加入醬油、八角、冰糖、2湯匙料酒和水（水要蓋過所有鍋中食材）。待水滾後，轉開小火，蓋上鍋蓋燜煮1小時。

6.另起一油鍋，加2湯匙油、蔥、薑一起爆香，續放蘿蔔同炒約3分鐘；加入燉煮後的牛腱子、水，蓋過食材，開小火，蓋鍋燜1.5小時即成。

小叮嚀：

1.刨下的蘿蔔皮可用鹽稍微醃一下，之後用水清洗，再用紙巾擠乾水後，加點醬油和糖。放入冰箱中，次日即可食用，如此又多了一道美味的醬菜了。

2.黃豆醬亦可用豆辦醬替代，冰糖分量可視個人口味，隨意增減。

【吉祥有餘】清蒸大嘴鱸魚

我們每年的年菜中，絕對少不了一條全魚。大嘴鱸魚招財又招喜，很適合做這道年菜。

清蒸大嘴鱸魚

材料：

大嘴鱸魚1條(約1.3磅)、蔥4根、薑數片、料酒3湯匙、醬油4湯匙、鹽少許、油10湯匙。

清蒸大嘴鱸魚材料

作法：

1.大嘴鱸魚先請超市清理乾淨，料理前再用冷水裡外翻洗一遍。剪除魚鰭，用刀尖將魚背兩面魚鱗刮除；刀尖在魚背面輕輕畫兩刀，再將兩面魚身各自橫切四刀，置於盤中備用。

2.蔥切段，留一根蔥段蒸魚用，另外3根蔥段切成細絲。薑切片，留4片蒸魚用，其餘薑片切絲。

3.將4片薑片分別蓋在魚身上，蔥段排在盤中魚的四周，均勻灑上料酒。

4.取一蒸鍋，待水滾後，將魚盤放入鍋中蒸約10至12分鐘。取出魚盤，將蒸出的魚水倒掉，並用筷子將蔥段及薑片夾出，丟棄不用。

5.用一小的深底鍋，加入油5湯匙、醬油4湯匙、少許鹽。鍋熱後，取4/5的薑絲和蔥絲入鍋翻炒數下，起鍋，均勻撒在魚身上；此時將另1/5的薑絲和蔥絲蓋在魚身上，再起一油鍋，加入5湯匙油，油熱後，將油淋灑在魚盤中就可上桌。

小叮嚀：

薑絲和蔥絲要多準備一些，它們和加過醬油的熱油炒過後，混著魚肉吃，特別香。

【時來運轉】生菜蝦鬆

生菜蝦鬆是以蝦仁、荸薺、蘋果 和洋蔥為主料，食材切丁在鍋中混炒，拌以油條，用生菜包著吃，特別香脆爽口。

生菜蝦鬆

材料：

冷凍蝦仁12隻、生菜半顆、洋蔥1/4個、蘋果1/4個、蒽1支、蒜4粒、薑2片、茡薺罐頭1個、油條兩根、鹽1茶匙、糖1茶匙、油1杯、玉米粉1湯匙、蛋白1/2個、料酒1湯匙、胡椒粉少許。

生菜蝦鬆材料

作法：

1.蒜剝皮，剁成極小粒；蔥洗淨，切成蔥花；薑切成細末狀，均置一旁備用。

2.洋蔥洗淨，切成碎末；蘋果去皮切小粒；荸薺開罐後，取出茡薺，將其剁成小粒。

3.生菜切去頭部，將生菜一葉一葉剝開，冰水泡約3分鐘，取出後瀝乾並用紙巾擦乾。剪去多餘的生菜葉邊，使其變成碗狀。

4.蝦仁用牙籤挑去泥腸，放入碗中加鹽，用手搓揉；然後用清水洗淨，瀝乾。

5.蝦仁碗中加入1/2個蛋白，少許鹽、料酒，再加一點玉米粉，繼續搓揉。將蝦仁倒在砧板上，先用大刀將每隻蝦拍扁，剁成蝦仁泥。

6.油條切細段，起油鍋，用溫油將油條入鍋煎一下，盛起放入預先準備鋪有紙巾的盤中，瀝乾油，備用。

7.起一油鍋，鍋熱後，將蝦仁入鍋翻炒一下即可盛出；放在另外一個預先準備鋪有紙巾的盤中，將油瀝乾。

8.再起一油鍋，將蔥、薑、蒜入鍋爆香，加入洋蔥快炒；再將茡薺和蘋果，放入同炒一下。最後，把瀝過油的蝦仁加入，並撒糖、胡椒粉，一同翻炒數下便可起鍋。

9.裝盤時，將蝦鬆擺在盤子中間，炒過的油條放在蝦鬆四周。食用時用調羹把蝦鬆放在生菜碗中即可。所有食材均是小粒狀，極易咬碎，香甜可口，美味極了。

小叮嚀：

1.做蝦泥時，加些蛋白和玉米粉搓揉，可使炒過的蝦仁仍保有彈牙的美味。

2.其他的蔬菜亦可隨意搭配，如芹菜或玉米也能替代蘋果。

【招財進寶】鮑魚燴雙菇

新年吃鮑魚，年年鮑有餘。它的寓意是荷包內總有用不完的餘錢。這道菜，全盤都是圓圓的雙菇和鮑魚，象徵圓滿和氣，招財又進寶。

鮑魚燴雙菇

材料：

清湯鮑魚罐頭1個、乾干貝1粒、新鮮香菇1盒、新鮮蘑菇約20顆、冰糖1塊、蒜數粒、蠔油1/2茶匙、油4湯匙、醬油5湯匙、料酒2湯匙、鮑魚汁5湯匙、汁糖1茶匙、太白粉1茶匙和水。

鮑魚燴雙菇材料

鮑魚燴雙菇材料

作法：

1.蔥洗淨後切段；蒜剝皮，剁成小粒；乾干貝用熱水泡開後剝成細絲。均置一旁備用。

2.去除香菇和蘑菇中間的蒂，清洗瀝乾備用。

3.鍋子裝滿水，將鮑魚罐頭放進鍋中，煮約1.5小時，水冷卻後，取出罐頭。開罐，將鮑魚切成薄片，另外取出5湯匙的鮑魚汁，留做最後勾芡澆頭用。

4.先紅燒香菇：鍋內加少許油，鍋熱後加蔥爆香，續放香菇，用水蓋滿，並加入醬油、料酒和冰糖一起煮。水滾後，轉中火煮約20分鐘即成。期間須查看水位並將香菇翻面，燒好後取出備用。

5.炒蘑菇：再起一油鍋，鍋熱後將蒜爆香，續放蘑菇、醬油、料酒和少許糖，用大火快炒；炒熟後，盛起備用。

6.取一極小鍋並加一點油，鍋熱後再放蠔油，用筷子攪拌一下，先將干貝絲入鍋翻炒一下，再將鮑魚汁加入，滾後，加入事先用水調好的太白粉，拌勻即可熄火。（太白粉和水的比例是1:3）

7.取一大盤，大香菇先排在盤底，再把炒好的蘑菇擺在第二層，將切好的鮑魚排在最上層。最後，將小鍋中烹煮好的干貝鮑魚汁，均勻澆淋在盤中食材上面即成。

小叮嚀：

1.鮑魚罐頭連罐頭一起用水煮過，開罐即可食用。煮得時候罐中的鮑魚亦可吸取湯汁，鮑魚會變得軟嫩好吃。多餘的鮑魚汁，可以放入冰箱冷凍庫，以後再用。

2.蘑菇用剪刀去除中間的蒂後，可再用小刀將蘑菇邊緣帶蒂處挖除，這樣煮起來易熟又易入味。紅燒香菇時，勿需蓋鍋蓋，冰糖可視個人口味增加。