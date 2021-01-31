牛轉乾坤開運菜 糯米南瓜蒸

糯米南瓜蒸

新年團圓的餐桌上怎能少得了這道甜甜糯糯、營養豐富的美食甜點。作法簡單，顏值超高，美味可口。

材料：

橡果南瓜3顆、紫糯米1/2斤、白糖、葡萄乾、核桃 仁、杏乾適量、白糖2小勺。

糯米南瓜蒸材料

作法：

1.糯米淘洗乾淨，水中浸泡一夜，次日撈出。

2.將葡萄乾、核桃仁、杏乾處理成容易入口的小粒，拌入煮好的糯米飯中，加入2小勺白糖攪拌均勻。

3.將橡果南瓜洗淨，切下南瓜上蓋，掏空南瓜籽和瓤，將裡面的絲絡清理乾淨，作成南瓜盅。

4.將拌好的糯米裝入南瓜盅並用力壓實，再蓋上南瓜蓋。

5.三顆南瓜都填滿糯米餡後放入蒸鍋。

6.鍋內水開後計時，蒸35分鐘。

7.取出南瓜，除掉蓋子。將每個蒸熟的南瓜都切成均勻的四瓣，放入盤內，即可上桌食用。

1.南瓜盅填滿壓實的乾果蜜餞糯米飯。

2.蒸熟後去蓋用刀切成四瓣。

撒一把桂花在上面，軟糯甜蜜中帶有馨香。

小叮嚀：

1.南瓜和糯米都可根據個人喜歡選擇不同的品種。但注意南瓜個頭要小巧精緻，圓粒白糯米會更軟糯、更甜一些。

2.糯米裝入南瓜盅時一定要壓實，蒸好用刀切開的時候才不會鬆散。

3.南瓜和糯米本身都比較甜，糖量根據個人口味適當增減；加入的堅果和果脯蜜餞也是可隨喜好改變。

4.蒸熟後的南瓜很柔軟，切開時要用另一隻手護住。為防止糯米黏刀，可把刀沾水後再切。