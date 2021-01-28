食補季節到！寒冬鴨肉料理上桌

台式砂鍋鴨。（圖：太陽臉提供）

鴨肉的含鐵高，適合缺鐵性貧血者補充營養，單元不飽和脂肪酸也較牛肉來得高，寒冬到，此時可以選擇鴨肉料理來進補。

台式砂鍋鴨

材料：

鴨1/2隻、蒜仁、扁魚、白菜、蔥段、雞高湯、金針、油蔥酥、其他鍋物配料（如豆皮、凍豆腐、鳥蛋、草菇），分量視人數斟酌增減。

調味料：米酒、醬油、糖適量。

作法：

1.鴨洗淨後切大塊。先用油把鴨肉表皮炸到金黃，煮出來的皮會比較好看，也把蒜仁跟鳥蛋炸一下，鳥蛋炸過後表皮會有一層硬皮吃起來多一種脆的口感。

2.扁魚略洗一下剪小塊，鍋裡留少許油，把扁魚、蒜頭和蔥段爆香，接著將白菜洗淨撕小片入鍋再加入雞高湯一起燉半軟，再下鴨肉用中小火燉煮兩小時，再下洗淨的金針和油蔥酥燉一小時，中間湯減少了要加。

3.關火加蓋，放置隔夜後再把其他配料豆皮、凍豆腐、鳥蛋、草菇加下去，加米酒、醬油、糖調味再燉一小時，過程繁複。

3.燉煮出來的鴨子鴨肉一挾即散，湯汁也非常濃郁，灑點香菜更能提出台式濃湯的味道，適合秋冬食用。

茶樹熏鴨

茶樹燻鴨。（圖：台北東方工商提供）

材料：

鴨肉1.2公斤、核桃 木100克、茶葉25克、白胡椒粒100克、砂糖適量。

作法：

1.鴨胸抹鹽、白胡椒粒醃1小時。

2.將砂糖、核桃木、茶葉入鍋熏鴨胸至上色，取出後放入蒸鍋蒸熟，最後下油鍋炸上色，即可上桌。

香蘋鴨鬆

香蘋鴨鬆。（圖：台北東方工商提供）

材料：

鴨胸780克、乾香菇30克、紅蘿蔔250克、芹菜200克、豆薯250克、薑20克、蒜頭20克。

作法：

1.鴨胸去皮切丁，鴨皮煸油，炒香鴨肉。

2.蒜、薑切末拌入。

3.香菇、紅蘿蔔、中芹、馬薯切小丁一同爆炒，鹽、胡椒、醬油調味。

菇鑲鴨泥

菇鑲鴨泥。（圖：台北東方工商提供）

材料：

鴨胸600克、新鮮香菇450克、傳統豆腐1塊、茡薺、豬板油、蔥、薑適量。

作法：

1.蔥、薑剁細，豆腐吸乾切碎，茡薺壓扁去水剁細。

2.將鴨胸肉、豬皮油擠去水分後剁細，加少許鹽用手攪拌至有黏性，加入其他調味料與作法1拌勻。

3.菇洗淨去蒂頭擠去水分。

4.香菇背面灑少許太白粉，將肉泥鑲入香菇內。（表面用油或水抹光滑）置於盤中入蒸鍋以中大火蒸約12分鐘取出。將湯汁倒入炒菜鍋內煮開調味，勾薄芡淋上即成。