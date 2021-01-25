養生料理 也可以吃得很美味

白果腐皮煲豬腱。（圖：聯經出版）

現代人越來越注重健康，養生料理也可兼具美味，這次特別介紹幾道色香味俱全的菜肴，顛覆民眾對養生料理的既定印象。

白果腐皮煲豬腱(4人份)

白果(銀杏)一直被認為可改善阿茲海默症 ，白果腐皮煲豬腱用白果、腐竹、豬肉燉煮成，很適合在家中烹調，營養豐富又不油膩。

材料：

豬腱肉200公克、白果50公克、腐竹50公克、薑片4片、水4杯、鹽1小匙。

作法：

1.豬腱肉汆燙洗淨。

2.白果去殼用水泡軟。

3.腐竹洗淨，用少量清水泡軟。

4.與其他食材放入鍋中煲。

紅藜麥軟絲薑米炒飯

紅藜麥軟絲薑米炒飯。（本報系資料照片）

紅藜有「穀類的紅寶石」的美名，蛋白質含量不遜於牛肉，富含膳食纖維，好順暢、好排毒，有抗氧化的功效，也可抗發炎、抑制動脈硬化及血栓症、降血壓 、維持血管彈性。

材料（4人份）：

泰國 香米250克、紅麴米50克、紅藜麥15克、蟹鉗肉20克、軟絲50克、燒肉30克、豆眼10克、薑米5克、干貝10克、蛋白4粒、鹽2克、雞粉3克、胡椒粉2克、香油5克。

作法：

1.混合泰國香米、紅谷米、紅藜麥，洗淨後一同放入電子鍋蒸25分鐘。

2.將軟絲、蟹肉、燒肉切成粒狀後，汆燙。

3.將蛋白炒均勻，再放入做法2材料，拌炒後放入作法1材料混合拌炒，加入調味料。

4.將干貝入油鍋炸至酥脆，撒在飯上即可。

小叮嚀：

1.因蛋白有易扒鍋、不吃油的特性，鍋的溫度和油的量要掌握好，以120至140度、鍋面一層油即可。

2.也可省略炒的步驟，將燙好的蟹肉與其他食材加入煮好的紅藜麥飯中拌勻即可，更清爽健康。

紅藜蔥油餅

紅藜蔥油餅。(圖：柴米夫妻提供)

材料：

麵粉約70克、水約30克、棕櫚油微量、大豆沙拉油微量、青蔥、紅藜、芝麻油少許、鹽少許、糖少許

作法：

1.將麵粉、熱水、大豆沙拉油，加入鍋中攪拌均勻，待麵皮發酵（約30分鐘） 。

2.蔥切成蔥花，紅藜帶殼（先泡水）備用 。

3.將麵皮桿平，棕櫚油微量塗抹於餅皮，把食材與調味料平均鋪放，先捲成長條形再整形捲起成圓形，待再次發酵（約30分鐘）。

4.將餅壓平後入鍋小火慢煎，約4到5分鐘即可完成。

蒜香菇菇番茄

蒜香菇菇番茄。（圖：橙實文化提供）

材料：舞菇1包、蘑菇半包、杏鮑菇1根、番茄1個、大蒜半瓣、橄欖油1大匙、乾燥羅勒少許、白酒3大匙、鹽半小匙、胡椒少許。

作法：

1.將舞菇與蘑菇切塊分小段，杏鮑菇與番茄切成易入口大小，大蒜切薄片。

2.將蒜片放入平底鍋中以橄欖油煸炒爆香，待炒出香味之後加入菇類、乾羅勒、番茄及白酒，蓋鍋蓋中火燜煮3分鐘。

3.開蓋加入胡椒與鹽略微調味之後，即可盛盤。