我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？

CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

養生料理 也可以吃得很美味

文／曹悅華、彭宣雅
白果腐皮煲豬腱。（圖：聯經出版）
白果腐皮煲豬腱。（圖：聯經出版）

現代人越來越注重健康，養生料理也可兼具美味，這次特別介紹幾道色香味俱全的菜肴，顛覆民眾對養生料理的既定印象。

白果腐皮煲豬腱(4人份)

白果(銀杏)一直被認為可改善阿茲海默症，白果腐皮煲豬腱用白果、腐竹、豬肉燉煮成，很適合在家中烹調，營養豐富又不油膩。

材料：

豬腱肉200公克、白果50公克、腐竹50公克、薑片4片、水4杯、鹽1小匙。

作法：

1.豬腱肉汆燙洗淨。

2.白果去殼用水泡軟。

3.腐竹洗淨，用少量清水泡軟。

4.與其他食材放入鍋中煲。

紅藜麥軟絲薑米炒飯

紅藜麥軟絲薑米炒飯。（本報系資料照片）
紅藜麥軟絲薑米炒飯。（本報系資料照片）

紅藜有「穀類的紅寶石」的美名，蛋白質含量不遜於牛肉，富含膳食纖維，好順暢、好排毒，有抗氧化的功效，也可抗發炎、抑制動脈硬化及血栓症、降血壓、維持血管彈性。

材料（4人份）：

泰國香米250克、紅麴米50克、紅藜麥15克、蟹鉗肉20克、軟絲50克、燒肉30克、豆眼10克、薑米5克、干貝10克、蛋白4粒、鹽2克、雞粉3克、胡椒粉2克、香油5克。

作法：

1.混合泰國香米、紅谷米、紅藜麥，洗淨後一同放入電子鍋蒸25分鐘。

2.將軟絲、蟹肉、燒肉切成粒狀後，汆燙。

3.將蛋白炒均勻，再放入做法2材料，拌炒後放入作法1材料混合拌炒，加入調味料。

4.將干貝入油鍋炸至酥脆，撒在飯上即可。

小叮嚀：

1.因蛋白有易扒鍋、不吃油的特性，鍋的溫度和油的量要掌握好，以120至140度、鍋面一層油即可。

2.也可省略炒的步驟，將燙好的蟹肉與其他食材加入煮好的紅藜麥飯中拌勻即可，更清爽健康。

紅藜蔥油餅

紅藜蔥油餅。(圖：柴米夫妻提供)
紅藜蔥油餅。(圖：柴米夫妻提供)

材料：

麵粉約70克、水約30克、棕櫚油微量、大豆沙拉油微量、青蔥、紅藜、芝麻油少許、鹽少許、糖少許

作法：

1.將麵粉、熱水、大豆沙拉油，加入鍋中攪拌均勻，待麵皮發酵（約30分鐘） 。

2.蔥切成蔥花，紅藜帶殼（先泡水）備用 。

3.將麵皮桿平，棕櫚油微量塗抹於餅皮，把食材與調味料平均鋪放，先捲成長條形再整形捲起成圓形，待再次發酵（約30分鐘）。

4.將餅壓平後入鍋小火慢煎，約4到5分鐘即可完成。

蒜香菇菇番茄

蒜香菇菇番茄。（圖：橙實文化提供）
蒜香菇菇番茄。（圖：橙實文化提供）

材料：舞菇1包、蘑菇半包、杏鮑菇1根、番茄1個、大蒜半瓣、橄欖油1大匙、乾燥羅勒少許、白酒3大匙、鹽半小匙、胡椒少許。

作法：

1.將舞菇與蘑菇切塊分小段，杏鮑菇與番茄切成易入口大小，大蒜切薄片。

2.將蒜片放入平底鍋中以橄欖油煸炒爆香，待炒出香味之後加入菇類、乾羅勒、番茄及白酒，蓋鍋蓋中火燜煮3分鐘。

3.開蓋加入胡椒與鹽略微調味之後，即可盛盤。

泰國 血壓 阿茲海默症

上一則

麥當勞奶昔喝起來會「走味」？ 前員工曝真相

延伸閱讀

牛頭牌沙茶醬 紅燒牛肉麵美味秘訣

牛頭牌沙茶醬 紅燒牛肉麵美味秘訣
佛系瘦身這樣吃 不用斤斤計較

佛系瘦身這樣吃 不用斤斤計較
好康報您知

好康報您知
燉、滷、燜 輕鬆端出家常美味

燉、滷、燜 輕鬆端出家常美味

熱門新聞

內行人提醒去超市千萬別買「4種食物」，即使下殺優惠也不能心動。（示意圖／ingimage）

超市「4種食物」打折也別買 內行曝原因：商家都不敢吃

2021-01-22 01:19
內行人點名餐廳「最髒的5道菜」，並直言「連員工都很少吃」。示意圖／ingimage

餐廳點菜當心！內行曝「5樣地雷菜」：員工都不吃

2021-01-19 02:20
原po認為百頁豆腐跟蒜頭最搭。示意圖／ingimage

蒜頭跟什麼食物最搭配？網一致點名這「低調美食」

2021-01-21 14:45
一名網友去火鍋店用餐點了和牛，上桌後卻讓他直呼「這不是和牛」。 圖擷自臉書社團「爆怨公社」

這是和牛？不見油花他傻眼 內行人點出關鍵

2021-01-20 14:34
火龍果。（本報資料照片）

印度城市要幫「火龍果」改名 原因竟跟中國有關

2021-01-21 00:20
格蘭多納力作「格蘭多納單桶國際版BATCH 18」問世。圖：翔盛國際提供

藏家預備開搶！格蘭多納單桶國際版Batch 18問世

2021-01-24 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復
拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購
亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判
「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先
陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點