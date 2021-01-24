提前備年菜 十全十美 吉利好運

XO醬海鮮豆腐煲

年節腳步近了，以下兩道料豐、湯鮮美、足以舞動味蕾的溫暖好鍋物在冬日裡是必不可免。

十全十美 XO醬海鮮豆腐煲

材料：

蝦12尾、冷凍魷魚圈100公克、小型洋蔥1/2顆、胡蘿蔔50公克、蒜3瓣、薑3片、辣椒1條、高湯4杯、小方塊狀之魚豆腐15塊、蛤蜊12個、小型綠花椰1顆、玉米筍12條、XO醬和米酒各2大匙、鹽少許（可免）、蔥綠2段。

作法：

1.將蝦去殼處理乾淨；魷魚圈預先取出解凍；洋蔥切絲；胡蘿蔔去皮切片；蒜和薑切末；辣椒切斜片；蛤蜊泡鹽水2小時再沖淨，比例為1杯水對1茶匙鹽；綠花椰切成小朵；玉米筍切斜段；蔥綠段切絲，以上備用。

2.備一鍋水大火煮滾，同時加入蝦和魷魚圈汆燙至蝦轉紅，一同撈出。

3.取一炒鍋，淋入少量的油，油熱時加入洋蔥絲、胡蘿蔔片、蒜末、薑末和辣椒片，以大火炒香。

4.倒入高湯，煮滾時加入魚豆腐，當高湯再次煮滾時轉小火燜煮5分鐘。

5.轉大火，加入蛤蜊、綠花椰、玉米筍、XO醬和米酒，煮至蛤蜊開殼，此時嘗味道決定要否添加鹽。

6.將汆燙過的蝦和魷魚圈加入鍋內稍微攪拌，熄火。

7.將全部煮料倒入已預熱的砂鍋內，撒上蔥絲。

小叮嚀：

1.貝類以鹽水浸泡，保鮮又能快速吐沙。

2.XO醬已有鹹味，所以只需添加少許鹽，或免去不加。

吉利好運 橙汁豬腳

橙汁豬腳

在華人 社會，柑橘類的水果象徵大吉大利，將之入菜也是中式烹飪的特色之一；豬腳則代表身強體健與出運。柑橘類的水果除了討個吉利，入菜後，美味中還有份清爽口感，讓人回味無窮！

「橙汁豬腳」本屬紅燒類料理，通常以老抽為其上色，但是為了凸顯橙汁的色澤，所以我破例改用生抽，配上豬皮油亮的膠質，尤其在收汁的階段更是金黃油亮到令人驚艷！如此寓意吉祥，且兼具視覺與味覺的饗宴，非常適合列入年菜菜單！

材料：

已剁塊之豬前腳1620公克（3.57磅）、大型臍橙1顆、檸檬1/2顆、水2杯、生抽和紹興酒各3大匙、冰糖2大匙、蜂蜜1大匙、鹽少許。

作法：

1.煮一鍋水，水煮滾放入豬腳汆燙去血水雜質，再將豬腳沖淨擦乾水分；將臍橙和檸檬榨汁，備用。

2.取一炒鍋，淋入少量的油，油熱時加入汆燙過的豬腳，以中大火翻炒至表皮微黃。

3.加入臍橙汁、檸檬汁、水、生抽、紹興酒、冰糖和蜂蜜拌勻，煮滾時轉小火，燜煮直至豬腳軟爛。

4.加入一點鹽提味，再燜煮一會後開鍋蓋，此時轉大火，一邊翻拌一邊收汁，熄火。

小叮嚀：

1.豬皮富含膠質，烹煮時需不時翻拌，以免膠質黏鍋焦糊。

2.豬前腳骨較細且肉多；豬後腳骨粗且肉少，以皮為主，因此前、後豬腳口感不同，視各人之喜好選擇，或前、後豬腳混搭亦可。

3.臍橙汁和檸檬汁加起來共2/3杯。另外只要甜度夠，其他柑橘類都可以考慮選用；亦可選用市售的柳橙汁，惟市售的甜度一般較高，冰糖請自行斟酌減量。