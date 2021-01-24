我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2499萬確診 紐約州破4.2萬死

加州新增病例趨緩 比10天前的高峰期減35%

茄子二吃

許怡靜
豆瓣茄子
豆瓣茄子

茄子營養豐富，更是少數紫色的食物。陽台盆栽結實纍纍，無論是加了豆瓣醬或是咖哩，都一樣開胃好吃。

豆瓣茄子

材料：

茄子2條、紅椒1個、絞肉1/4磅、蔥蒜少許、九層塔1把。

調味料：

辣豆瓣醬1.5大匙、醬油和黑醋1小匙、糖、盬少許。

作法：

1.茄子洗淨切長條，置入鹽水（或醋水中），防止氧化變黑。紅椒切絲，蔥蒜切末。

2.用大約半杯油燒熱，下茄子煎到微軟，瀝出備用。

3.用鍋中的餘油爆香蔥蒜，放入絞肉翻炒，再放辣豆瓣醬炒香。

4.最後將茄子和其他調味料加入，灑上紅椒絲和九層塔，即可盛盤。

小叮嚀：

茄子加上黑醋和大量九層塔，就是非常道地的台灣客家美食味。

咖哩茄子

咖哩茄子
咖哩茄子

材料：

茄子2條、胡蘿蔔1/2條、雞胸肉1大片、洋蔥1顆。

調味料：

日本咖哩2方塊、醬油、麻油、酒、太白粉。

作法：

1.雞胸肉切薄片，先淋入少許麻油、醬油、酒、太白粉拌勻。

2.茄子和胡蘿蔔切滾刀塊，放入半杯油鍋煎至微軟，瀝油取出。

3.用鍋中餘油爆香切丁的洋蔥，再放雞肉炒熟。

4.將咖哩方塊加入融化，最後將茄子、胡蘿蔔加入翻炒均勻，即可上桌。

小叮嚀：

日本咖哩方塊有辛辣輕重之分，可依個人喜好選擇。

微軟 日本 台灣

上一則

雞肉口袋餅2吃

延伸閱讀

雙綠爭輝套餐

雙綠爭輝套餐
佛系瘦身這樣吃 不用斤斤計較

佛系瘦身這樣吃 不用斤斤計較
黑芝麻×黑豆 雙黑養生餐

黑芝麻×黑豆 雙黑養生餐
無油烹飪在我家

無油烹飪在我家

熱門新聞

內行人提醒去超市千萬別買「4種食物」，即使下殺優惠也不能心動。（示意圖／ingimage）

超市「4種食物」打折也別買 內行曝原因：商家都不敢吃

2021-01-22 01:19
內行人點名餐廳「最髒的5道菜」，並直言「連員工都很少吃」。示意圖／ingimage

餐廳點菜當心！內行曝「5樣地雷菜」：員工都不吃

2021-01-19 02:20
原po認為百頁豆腐跟蒜頭最搭。示意圖／ingimage

蒜頭跟什麼食物最搭配？網一致點名這「低調美食」

2021-01-21 14:45
一名網友去火鍋店用餐點了和牛，上桌後卻讓他直呼「這不是和牛」。 圖擷自臉書社團「爆怨公社」

這是和牛？不見油花他傻眼 內行人點出關鍵

2021-01-20 14:34
火龍果。（本報資料照片）

印度城市要幫「火龍果」改名 原因竟跟中國有關

2021-01-21 00:20
好市多新商品「鮭魚親子丼」，網友吃完大讚划算好吃。取材自臉書

好市多新品「鮭魚親子丼」太誘人 網友加碼邪惡吃法

2021-01-16 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」
桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光
美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅

美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅
縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世

縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世
19歲超市雇員偷百萬 買槍、買鞋、買跑車…

19歲超市雇員偷百萬 買槍、買鞋、買跑車…