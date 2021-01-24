豆瓣茄子

茄子營養豐富，更是少數紫色的食物。陽台盆栽結實纍纍，無論是加了豆瓣醬或是咖哩，都一樣開胃好吃。

豆瓣茄子

材料：

茄子2條、紅椒1個、絞肉1/4磅、蔥蒜少許、九層塔1把。

調味料：

辣豆瓣醬1.5大匙、醬油和黑醋1小匙、糖、盬少許。

作法：

1.茄子洗淨切長條，置入鹽水（或醋水中），防止氧化變黑。紅椒切絲，蔥蒜切末。

2.用大約半杯油燒熱，下茄子煎到微軟 ，瀝出備用。

3.用鍋中的餘油爆香蔥蒜，放入絞肉翻炒，再放辣豆瓣醬炒香。

4.最後將茄子和其他調味料加入，灑上紅椒絲和九層塔，即可盛盤。

小叮嚀：

茄子加上黑醋和大量九層塔，就是非常道地的台灣 客家美食味。

咖哩茄子

咖哩茄子

材料：

茄子2條、胡蘿蔔1/2條、雞胸肉1大片、洋蔥1顆。

調味料：

日本 咖哩2方塊、醬油、麻油、酒、太白粉。

作法：

1.雞胸肉切薄片，先淋入少許麻油、醬油、酒、太白粉拌勻。

2.茄子和胡蘿蔔切滾刀塊，放入半杯油鍋煎至微軟，瀝油取出。

3.用鍋中餘油爆香切丁的洋蔥，再放雞肉炒熟。

4.將咖哩方塊加入融化，最後將茄子、胡蘿蔔加入翻炒均勻，即可上桌。

小叮嚀：

日本咖哩方塊有辛辣輕重之分，可依個人喜好選擇。