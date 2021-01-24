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雞肉口袋餅2吃

周靈
炒雞胸肉包餅
炒雞胸肉包餅

雞胸肉或炒或醃後，配上時令的蔬果包著餅皮吃，健康又美味。

炒雞胸肉包餅

材料（4人份）：

有機雞胸肉1塊（約1.5磅）、時令果蔬（如青椒、紅椒、胡蘿蔔、芹菜、黑木耳等）、蒜2瓣（切片）、青蔥、香菜少許、菜油1.5湯匙、蠔油1/2湯匙、口袋餅1袋（pita bread）。

作法：

1.時令果蔬洗淨切成細絲，黑木耳要泡水，滾水燙軟些。雞胸肉洗淨，切成細條，以少許醬油、糖、太白粉輕醃15分鐘。

2.炒鍋溫油，炒香蒜片後放入雞肉，蓋上鍋蓋大火燜2分鐘後，加進胡蘿蔔絲等菜蔬快速翻炒，倒入蠔油炒均勻，待雞肉熟透、菜蔬去生，灑上青蔥，香菜即可上桌，以切半的口袋餅包裹菜肉吃，簡易討好。

雞胸肉蔬果包餅

雞胸肉蔬果包餅
雞胸肉蔬果包餅

材料：

有機雞胸肉1塊（約1.5磅）洗淨抹乾、酪梨1顆（切片，淋上檸檬汁）、新鮮番茄1個（切片）、口袋餅。

沾醬材料：

蛋黃醬2湯匙加入檸檬汁，九層塔碎葉或香菜或蔥花調勻成沾醬。

作法：

1.雞胸肉洗淨抹乾，以1茶匙炒熱的鹽醃漬1晚。

2.雞胸肉醃一晚後，取出放入滾水中煮，水再滾沸後轉小火，蓋上鍋蓋燜15分鐘。取出雞胸肉，待涼後撕成細條，與酪梨肉、番茄放入切半的口袋餅內，塗上蛋黃醬，營養口味兼具。

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