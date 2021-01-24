蒜醬香煎鱸魚

鱸魚含有豐富的蛋白質和維生素。它具有補肝腎，益脾胃的功效。在外國超市，買到半條處理的非常乾淨的鱸魚，決定將它和大蒜醬油一起香煎，果然非常美味。

材料：

去骨鱸魚半條（約1磅重）、蔥3根、薑3片、蒜10粒、酒2湯匙、油4湯匙、料酒2湯匙、糖1茶匙、醬油3湯匙、白胡椒粉和大蒜鹽少許、水2湯匙。

蒜醬香煎鱸魚材料

作法：

1.魚用冷水沖淨，用紙巾擦乾魚皮，用刀先將魚切成兩大半。魚皮向上，每塊魚肉用刀斜切數刀，置入盤中。先用大蒜鹽將魚兩面抹勻，再灑些白胡椒粉，加料酒1湯匙，醃約20分鐘。

2.蔥洗淨，切成蔥花；蒜剝皮，切成碎粒，均置一旁備用。

3.起油鍋，開大火，加3湯匙油，用筷子將薑片抹鍋底和鍋邊。油熱後，將魚入鍋煎，並轉中火煎約10分鐘，見魚的兩面已呈金黃且熟後，將魚盛起裝盤。

4.醬油3湯匙、料酒1湯匙、糖1茶匙和水2湯匙做調味料。

5.再起一油鍋，加一湯匙油，鍋熱後，將蒜粒和3/4碗蔥花入鍋爆香，再將調味料入鍋一起

煮，約三分鐘後即成。

6.將做好的蒜醬料淋在煎好的魚上面，最後將剩餘的蔥花灑在魚的四周，美味的蒜醬香煎鱸魚就完成。魚肉細緻，沾著蒜醬吃，再炒一盤蔬菜，配上米飯，真是美味無比。

蒜醬香煎鱸魚 調味料

小叮嚀：

1.煎魚的時間視魚的大小和魚肉的厚薄而定，醃魚的大蒜鹽宜少不宜多。

2.喜蒜味更濃者，可再多加些大蒜。若喜歡吃辣的口味，也可以加辣椒一起煮。