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銷魂豆包料理 關鍵在醬汁

文、圖／陳芸英
梅乾肉燒豆包
梅乾肉燒豆包

好友吃素，一起用餐時，豆包總是我的首選；我周末常為家人做菜，長輩叮嚀，一定要有一道除了青菜之外的素食，我腦海浮現的仍是豆包。

豆包分生豆包和油炸豆包，我選前者，因為自己油炸比較安心。買回來後，放些許油，半煎半炸至兩面微微焦黃，豆香四溢，這步驟也有定型之效。

豆包算是百搭材料，大家耳熟能詳的菜肴像麻婆豆腐、梅乾扣肉、糖醋排骨、三杯雞……只要把材料改為豆包，就變成另一道創意料理。而醬汁是靈魂，醬汁的好與壞影響最後的口感，只要把醬汁做好，外酥內嫩的豆包像海綿吸收飽滿湯汁，好吃入味。

梅乾肉燒豆包

材料：

松阪肉1塊（約250克，三層肉亦可）、梅乾菜1捆（約20克）、生豆包2塊（約150克）、紅蔥油1大匙、大蒜3個、辣椒1根、香菜少許。

作法：

1.梅乾菜以冷水泡軟，略微抓洗。倒掉土色的水，去除藏在裡面的沙子，至少泡洗三次，擠乾水分，切段（約2公分）備用。

2.取一不沾鍋，倒入1大匙油，放入攤平的豆包，煎至兩面微焦，取出，順紋（不易鬆散）切成寬約2公分的長條形，備用。

3.鍋內加入1小匙沙拉油，爆香蒜末，放入梅乾菜炒乾炒香，取出備用。

4.原鍋放入切成適口大小的松阪肉，煎至焦黃，加入1大匙醬油、蠔油、紅蔥油和1小匙冰糖與2碗水拌炒，蓋鍋以中小火煮約10分鐘。

5.放入作法3的梅乾菜，拌炒均勻，裝到一容器，移到電鍋蒸，外鍋放2碗水。

6.取出蒸熟的梅乾肉，用盤子扣住梅乾肉，倒出湯汁到炒鍋，放入作法2的豆包，開中小火，讓豆包浸泡在湯汁內，時間約10分鐘。

7.轉中火，加入辣椒和所有材料一起拌炒。盛盤，撒上香菜點綴。

麻婆豆包

麻婆豆包
麻婆豆包

材料：

絞肉200克、生豆包3塊（約200克）、蔥3支、辣椒1根、蒜頭3個、薑1小塊（約20克）。

醬料：

辣豆辦醬2大匙、辣油1大匙、醬油膏1大匙、醬油1小匙、雞粉1小匙。

前置作業：

1.蔥切成蔥花，蔥白與蔥綠分開。蒜頭和薑切碎、辣椒切丁。

2.取一不沾鍋，倒入1大匙油，放入攤平的豆包，煎至兩面微焦，取出，切適口大小，備用。

作法：

1.熱油鍋，加1小匙油，放入絞肉拌炒至五分熟。

2.絞肉帶油質，以煎出的油爆香蔥白、蒜末、薑末、辣椒丁。加入辛香料的這一步驟一定要用中小火炒香，激發濃郁香氣，炒出來的味道才好吃。

3.加入醬料（辣油除外）和1碗水（吃飯用碗）煮開。

4.放入豆包，以中小火讓豆包充分吸收湯汁，時間約10分鐘。

5.撒上蔥綠，盛盤。

6.最後淋上1大匙辣油。

豆包泡麵卷

豆包泡麵卷
豆包泡麵卷

材料：

豆包4塊（約280克）、維力炸醬麵1包、綠花椰菜適量、四季豆少許、胡蘿蔔半根、蛋1個、番茄半個、香菜少許。

作法：

1.維力炸醬麵煮熟，拌勻醬料，待涼。

2.將豆包攤開，鍋內放少許油，將兩面煎至焦黃，取出備用。

3.綠花椰菜、四季豆、紅蘿蔔放入水中煮熟，鍋內放少許鹽和雞粉，使之入味。

4.四季豆和胡蘿蔔切成與豆包同寬的長度。

5.攤開作法2的豆包，撒些鹽和白胡椒粉，鋪上作法1的維力炸醬麵、四季豆和胡蘿蔔，捲起來，中間切成兩塊。

6.放入盤中圍成圓圈，切刀面（較整齊）朝外，中間放綠花椰菜。

7.煮一鍋水，放入維力炸醬麵的調理包，加番茄丁和少許鹽，煮滾後，打一顆蛋，拌勻，淋在豆包泡麵卷上，撒些香菜點綴。

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