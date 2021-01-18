天冷喝熱湯 一碗下肚全身暖

螃蟹海鮮湯。（圖：台酒提供）

寒冷的冬天，來碗熱呼呼的湯。備好料、開鍋煮湯或放入電鍋就能溫暖上桌。

螃蟹海鮮湯

材料：

螃蟹1隻、香菇3朵、高麗菜100克、豆皮4塊、花椰菜3朵、金針菇1份、魚板20克、黃酒100毫升、鹽、味醂。

作法：

1.將螃蟹、香菇、高麗菜、花椰菜、金針菇洗淨，魚板切薄片備用。

2.加入黃酒、鹽、味醂，鍋底鋪滿高麗菜，加入食材，湯滾後即可上桌。

山藥排骨湯

山藥排骨湯。（圖：李杰奎提供）

材料：

白山藥和紫山藥各150克、豬小排300克、鮮香菇150克、枸杞20克、嫩薑40克、蔥40克。

調味料：

鹽35克、米酒30克。

作法：

1.山藥洗淨去皮，切滾刀塊，鮮香菇洗淨，切成兩片，嫩薑洗淨切小片、枸杞、青蔥洗淨備用。

2.將排骨剁成3×3公分小塊，起鍋將開水煮沸，放入排骨汆燙，撈出浮沫與雜質，再撈出沖水洗淨備用。

3.取一個湯盅將排骨、嫩薑、香菇、青蔥放入鍋中注入清水至八分滿，放入蒸籠蒸60分鐘後取出，再放入山藥、枸杞及調味料放入蒸籠蒸約30分鐘即可。

牛蒡雞湯

牛蒡雞湯。

材料：

土雞腿1支、牛蒡100公克、紅棗3顆、枸杞10公克、米酒水1000公克。

作法:

1. 牛蒡用刨刀將表皮去除。洗淨切薄片泡入白醋水中避免變色。

2. 汆燙雞腿塊並洗淨備用。

3. 除枸杞外，內鍋放入所有材料。

4. 放入電鍋，外鍋2杯水燉煮時間約60分鐘。

5. 最後加入洗淨的枸杞。

6. 即可食用。

小叮嚀：

只要把牛蒡去皮、汆燙雞腿塊，接下來在電鍋內放入所有材料，燉煮約一小時即可，最後再加入枸杞即可。

黃耆枸杞鱸魚湯

黃耆枸杞鱸魚湯。

材料：

鱸魚1尾、黃耆5片、枸杞10公克、薑片2片、米酒水1000公克。

作法:

1. 老薑切片與鱸魚切塊備用。

2. 起鍋放老薑片、黃耆、米酒水用中火煮滾5分鐘。

3. 轉大火，加入鱸魚塊煮約10分鐘。

4. 最後放入枸杞即可關火。

5. 即可食用。

小叮嚀：

黃耆枸杞鱸魚湯備好鱸魚、藥材及米酒米即可，如果不喜歡酒味太重，可以自行調整。

麻油雞湯麵

麻油雞湯麵。（圖：天和鮮物提供）

材料：

麻油雞、高麗菜、肉片、麵條。

作法：

1.麻油雞吃不完，可加入500毫升的水，放入鍋中加熱或電鍋中蒸煮至沸騰，熄火後可添加適量的米酒，增添香氣及風味，即完成一道簡易麻油雞湯。

2.剩下湯汁，不用急著倒掉，可變化成簡易鍋物湯底，湯汁加上適量的水(1:1)，或依個人喜好添加米酒，加入個人喜歡的配料、高麗菜、白菜、胡蘿蔔等蔬菜，或者可加入火鍋料、肉片，再打個蛋，加麵條，麻油雞麵輕鬆上桌。