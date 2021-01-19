雙綠爭輝套餐
一天三餐，怎麼打理呢？從上超市購買食材，再進廚房烹調，到菜肴上桌。從無到有，從材料到成品，自家的廚房就像實驗室，製作出最適合家人的美食。自己動手做，確實樂趣多多。
雙綠爭輝
材料：墨西哥青椒、大豆莢、胡蘿蔔、大白菜、炸豆腐、水。
調味料：葡萄籽油、黑胡椒、鹽。
作法：
1.將墨西哥青椒對半切去籽，大豆莢去蒂，胡蘿蔔去皮，全部洗淨切小塊。大白菜洗淨，切小塊；炸豆腐洗淨切丁，備用。
2.取一炒鍋，於鍋中倒入葡萄籽油，開火熱油，油熱後放入胡蘿蔔和大白菜拌炒，倒入適量的水，蓋上鍋蓋燜煮。
3.約3分鐘後，加入墨西哥青椒、大豆莢和炸豆腐，以鹽和黑胡椒調味，繼續拌炒。
4.菜肴熟了且入味，即可盛起。
紅燒蘿蔔腐皮
材料：胡蘿蔔、白蘿蔔、黑木耳、香菇、腐皮結、水。
調味料：麻油、八角、黑胡椒、醬油。
作法：
1.胡蘿蔔和白蘿蔔洗淨去皮，切小塊；黑木耳和香菇洗淨，浸泡四小時，切小塊；腐皮結洗淨，浸泡四小時，切小段，備用。
2.取電鍋內鍋，於鍋中放入胡蘿蔔、白蘿蔔、黑木耳、香菇、腐皮結和水，以麻油、八角、黑胡椒和醬油調味，充分攪拌均勻。靜置5～10分鐘，再以電鍋蒸煮。
3.待電鍋開關跳起來，15分鐘後掀開鍋蓋，上下拌勻，即可盛盤。
花椰咖哩
材料：冷凍白花椰菜、冷凍玉米粒、胡蘿蔔、黑木耳、豆腐、水。
調味料：葡萄籽油、咖哩粉、鹽、醬油。
作法：
1.冷凍白花椰菜和玉米粒，置於室溫；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；黑木耳洗淨，浸泡4小時，切小塊；豆腐切丁，備用。
2.將胡蘿蔔、黑木耳和水倒入炒鍋中，置於爐台上，開火烹煮。
3.兩分鐘後，加入花椰菜、玉米粒和豆腐，以葡萄籽油、咖哩粉、鹽和醬油調味，拌炒均勻，燉煮一會兒。
4.待菜肴熟了且入味，即刻起鍋。
薑黃飯
材料：糙米、薏仁、綠豆、水。
調味料：薑黃。
作法：
1.糙米、薏仁和綠豆洗淨，放入電鍋內鍋，倒入適量的水，並添加薑黃，充分攪拌均勻，浸泡四小時，然後以電鍋蒸煮。
2.電鍋開關跳起來，15分鐘後，掀開鍋蓋，將飯打鬆，即可盛起享用。
上一則
天冷喝熱湯 一碗下肚全身暖
下一則
FB留言