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雙綠爭輝套餐

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雙綠爭輝
雙綠爭輝

一天三餐，怎麼打理呢？從上超市購買食材，再進廚房烹調，到菜肴上桌。從無到有，從材料到成品，自家的廚房就像實驗室，製作出最適合家人的美食。自己動手做，確實樂趣多多。

雙綠爭輝

材料：墨西哥青椒、大豆莢、胡蘿蔔、大白菜、炸豆腐、水。

調味料：葡萄籽油、黑胡椒、鹽。

雙綠爭輝材料
雙綠爭輝材料

作法：

1.將墨西哥青椒對半切去籽，大豆莢去蒂，胡蘿蔔去皮，全部洗淨切小塊。大白菜洗淨，切小塊；炸豆腐洗淨切丁，備用。

2.取一炒鍋，於鍋中倒入葡萄籽油，開火熱油，油熱後放入胡蘿蔔和大白菜拌炒，倒入適量的水，蓋上鍋蓋燜煮。

3.約3分鐘後，加入墨西哥青椒、大豆莢和炸豆腐，以鹽和黑胡椒調味，繼續拌炒。

4.菜肴熟了且入味，即可盛起。

紅燒蘿蔔腐皮

紅燒蘿蔔腐皮
紅燒蘿蔔腐皮

材料：胡蘿蔔、白蘿蔔、黑木耳、香菇、腐皮結、水。

調味料：麻油、八角、黑胡椒、醬油。

作法：

1.胡蘿蔔和白蘿蔔洗淨去皮，切小塊；黑木耳和香菇洗淨，浸泡四小時，切小塊；腐皮結洗淨，浸泡四小時，切小段，備用。

2.取電鍋內鍋，於鍋中放入胡蘿蔔、白蘿蔔、黑木耳、香菇、腐皮結和水，以麻油、八角、黑胡椒和醬油調味，充分攪拌均勻。靜置5～10分鐘，再以電鍋蒸煮。

3.待電鍋開關跳起來，15分鐘後掀開鍋蓋，上下拌勻，即可盛盤。

紅燒蘿蔔腐皮材料
紅燒蘿蔔腐皮材料

花椰咖哩

材料：冷凍白花椰菜、冷凍玉米粒、胡蘿蔔、黑木耳、豆腐、水。

調味料：葡萄籽油、咖哩粉、鹽、醬油。

花椰咖哩
花椰咖哩

作法：

1.冷凍白花椰菜和玉米粒，置於室溫；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；黑木耳洗淨，浸泡4小時，切小塊；豆腐切丁，備用。

2.將胡蘿蔔、黑木耳和水倒入炒鍋中，置於爐台上，開火烹煮。

3.兩分鐘後，加入花椰菜、玉米粒和豆腐，以葡萄籽油、咖哩粉、鹽和醬油調味，拌炒均勻，燉煮一會兒。

4.待菜肴熟了且入味，即刻起鍋。

薑黃飯

薑黃飯
薑黃飯

材料：糙米、薏仁、綠豆、水。

調味料：薑黃。

作法：

1.糙米、薏仁和綠豆洗淨，放入電鍋內鍋，倒入適量的水，並添加薑黃，充分攪拌均勻，浸泡四小時，然後以電鍋蒸煮。

2.電鍋開關跳起來，15分鐘後，掀開鍋蓋，將飯打鬆，即可盛起享用。

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