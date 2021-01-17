1雞2吃 無雞不成宴

椒麻雞

疫情 期間，家人和孩子都在家工作和學習，煮婦們一定會每天策劃做點什麼可口的菜餚來慰勞家人。今天我推薦二道雞的料理，製作簡單，營養豐富，風味絕佳。既有傳統的口味，也有刺激味蕾的體驗，猜想你一定會喜歡。

椒麻雞

材料：

雞1/2隻、小黃瓜3條、洋蔥1/2顆、香菜3根、生薑3片、蒜瓣4瓣、乾辣椒3根、辣椒粉10克、花椒粒10克、花椒粉5克、熟白芝麻3克、生抽1湯勺、蠔油1湯勺、鹽1/3湯勺、糖1/3湯勺、清雞湯5湯勺、油約3湯勺。

椒麻雞材料

紅油作法：

1.將乾辣椒切碎，與辣椒粉和花椒粒一起放入碗內，加2湯勺冷油混和調勻。

2.鍋內放入約50毫升的油，加熱待油溫升高至冒白煙時，立即將油倒入步驟1的碗內。

3.碗內的油即成了紅油，將油用濾網過濾後，只留下紅油備用。

紅油材料

醬汁作法：

薑片和蒜瓣切末後放入碗內，再加入紅油、花椒粉、生抽、蠔油、鹽、糖、清雞湯和白芝麻，調拌均勻後備用。

作法：

1.鍋內加水，水量要蓋過雞，待水燒開後放入雞，轉中小火燜煮20分鐘後，關火再燜10分鐘；檢查一下雞的熟度，若仍有血水，則可多悶一些時間。

2.取出雞即刻放入冷水或冰水中冷卻，這樣可使雞皮更脆、雞肉更嫩。

3.小黃瓜切條，洋蔥切絲，加入少許鹽醃一會兒，香菜取葉去莖，一起做成配菜。

4.冷卻後的雞斬件裝盤，佐以配菜，淋上調製好的醬汁，即可開動。

小叮嚀：

每個人接受麻辣的程度有所不同，你可根據自已的口味略作調整。

椒麻雞

栗子燒雞煲

栗子燒雞煲

材料：

雞1/2隻、去殼栗子250克、青蔥2根、生薑4片、生抽2湯勺、老抽1湯勺、蠔油1湯勺、白糖1/2湯勺、料酒1湯勺、胡椒粉和麻油各少許。

栗子燒雞煲材料

栗子燒雞煲

作法：

1.將雞洗淨後斬件備用。

2.鍋內放入少許油加熱，放入薑片和蔥段煸炒片刻後，加入雞塊再進行煸炒，直至雞塊斷血水。

3.將生抽、老抽、蠔油、白糖和料酒加入鍋內一起翻炒，接著加入清水100毫升，用中火燜煮20分鐘左右；再加入栗子，開大火一起燜煮5分鐘左右。當鍋內的醬汁略呈收乾時，即可出鍋裝盆，在表面淋上麻油和胡椒粉以增香添亮，香噴噴的栗子雞煲就完成了。

小叮嚀：

放入的栗子如果是生的，煮得時間要略長些；如果是半熟栗子，煮5分鐘即可。