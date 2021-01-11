燉、滷、燜 輕鬆端出家常美味

馬鈴薯燉豬腳。（圖：天和鮮物提供）

對於沒有太多信心的料理新手，滷、燉料理並不難，只要將食材處理好，放入鍋中慢慢燉煮，也能端出色、香、味俱全，入味好吃的家常料理。

馬鈴薯燉豬腳

材料：

豬腳1份、馬鈴薯2個、大蒜5粒、薑片3片、醬油1/2杯、水3杯、酒1/2杯、糖1大匙、橄欖油1大匙。

作法：

1.將豬腳汆燙洗淨切小塊狀，馬鈴薯去皮洗淨切塊備用。

2.鍋內入油1大匙炒香蒜、薑，豬腳炒香後加入醬油、水、糖，煮沸改小火燉煮40分鐘後，加入馬鈴薯續煮20分鐘，中間如果水不夠可再添加。

3.煮至豬腳變軟嫩有彈性即可。

時蔬燉煮雪花豬肉片

時蔬燉煮雪花豬肉片。（圖：天和鮮物提供）

材料：

雪花豬肉片1包、洋蔥1顆、紅蘿蔔小1條、白蘿蔔小1條、番茄3個、南瓜300克、蔥末1大匙、鹽、胡椒少許、高湯2杯。

作法：

1.洋蔥切大丁狀，紅、白蘿蔔、番茄、南瓜，切成片狀，豬肉片切成適當片狀備用。

2.鍋內入油1大匙，炒香洋蔥後入高湯煮開，加入紅、白蘿蔔片、番茄、南瓜，煮約5分鐘，再入豬肉片，再煮15分鐘即可調味起鍋，撒上蔥末即可食用。

豆醬豬肉燒苦瓜

豆醬豬肉燒苦瓜。（圖：台灣大仁科大提供）

材料： 梅花肉300克、苦瓜1條、蒜頭3粒、薑15克、蔥1支、辣椒1根。

調味料：豆醬1大匙、豆腐乳1大匙、醬油1大匙、胡椒粉少許、酒1大匙、香油1小匙、糖1小匙。

作法：

1.梅花肉切3公分滾刀塊、苦瓜切3公分塊狀、蒜頭拍碎、薑切片、蔥切蔥花。

2.熱鍋下油煎梅花肉，煎出香味後加入苦瓜炒勻，苦瓜取出備用。

3.爆香薑片、蒜頭後加入調味料，加水蓋到食材一半以上。

4.轉小火燜煮20分鐘後加入苦瓜煮15分鐘後，開蓋煮至醬汁略收既可，起鍋前撒蔥花。

麻辣蒜味滷豆乾

麻辣蒜味滷豆乾。（圖：萬家香提供）

一般豆乾除了可用快炒料理外，若加入烤肉醬或蜂蜜一起下去滷，豆乾吃起來鹹甜中又帶有花椒辣椒麻香，製作起來相當容易，不論是下酒菜或配飯吃，甚至是零嘴小吃都很適合。

材料：

豆乾8～10塊、蒜3瓣切末、2瓣壓泥、乾辣椒2支、可隨個人喜好加入少許花椒、壺底油膏2大匙、烤肉醬1.5大匙、水120～130毫升、蜂蜜1～1.5大匙、香菜、蔥花適量、新鮮辣椒1根切末備好。

作法：

1.將壺底油膏、烤肉醬、水和蒜泥拌勻。

2.起油鍋，熱鍋後將豆乾放入，使用鍋鏟按壓煎到兩面金黃，起鍋切成1/4塊大小的丁狀。

3.原鍋加入少許油，爆香蒜末及乾辣椒後，接著放入豆乾拌炒，最後再加入步驟1，接著轉中火滷約10分鐘，等湯汁差不多收乾，再淋上蜂蜜拌勻。

4.起鍋前灑上蔥花、香菜末及辣椒末即可完成。