韓風家常菜 韓式炸醬麵4道

白菜炸醬麵

小時候對於韓國的印象，是被北緯38度線分成南、北韓，人民飽受戰爭之苦，阿里郎就是最佳代表吧！萬萬沒想到有那麼一天，全球會掀起追看韓劇 的風潮；不論中、港、台，以及美國，打開電視頻道，一齣齣的韓劇目不暇給，播個不停。從韓劇中，可以看到傳統的飲食文化，最令我家喜愛的就是韓式炸醬麵。

韓式炸醬麵，起源於中國 ，屬於中華料理，在韓國受歡迎的程度絕不亞於中國。韓劇中超平民化的飲食，就是炸醬麵，劇中人忙碌於工作，無暇烹調，最簡易又快速的餐點便是韓式炸醬麵。

想要自己做，非常容易。只要到韓國超市購買韓式炸醬，挑選自己喜歡的蔬菜，搭配韓式炸醬，即可做出韓式炸醬麵，韓劇中的美食，馬上出現在自家餐桌上喔。

白菜炸醬麵

材料：白菜、高麗菜、豆腐、義大利 麵條、水。

調味料：葡萄籽油、韓式炸醬。

白菜炸醬麵材料

作法：

1.白菜洗淨，菜梗和菜葉分開，切小段；高麗菜洗淨，切小塊；豆腐切丁，備用。

2.於湯鍋中倒入適量的水，開火煮沸；水滾後放義大利麵條，不時地以夾子攪動，勿使麵條沾黏，待煮熟後撈起過冷水，瀝乾備用。

3.取鍋子，放入白菜菜梗、高麗菜和水，置於爐火上，攪拌均勻，蓋上鍋蓋燜煮。

4.菜肴九分熟，倒入白菜菜葉和豆腐，以葡萄籽油和韓式炸醬調味，充分拌勻，繼續烹煮。

5.菜肴煮熟了，加入事先煮好的義大利麵條，翻動攪拌均勻，使麵條與菜肴醬汁充分融合，即可盛起。

青椒炸醬麵

青椒炸醬麵

材料：青椒、高麗菜、炸豆腐、義大利管狀麵條、水。

調味料：葡萄籽油、韓式炸醬。

青椒炸醬麵材料

作法：

1.青椒對半切，去籽洗淨，切小塊；高麗菜洗淨，切小塊；炸豆腐洗淨後切丁，備用。

2.湯鍋注水，置於爐火上，水沸騰後放入義大利管狀麵條，不時攪動以免沾黏，待煮熟後撈起過冷水，瀝乾備用。

3.於炒鍋中，放入青椒、高麗菜和水，置於爐火上，攪拌均勻，蓋上鍋蓋燜煮。

4.三分鐘後，加入炸豆腐，以葡萄籽油和韓式炸醬調味，充分攪拌均勻，繼續烹煮。

5.菜肴煮熟，倒入事先煮好的義大利麵條，上下翻動攪拌，麵條、菜肴與醬汁融合，即可盛起享用。

高麗菜炸醬麵

高麗菜炸醬麵

高麗菜炸醬麵材料

材料：高麗菜、紫色高麗菜、豆乾、義大利管狀麵條、水。

調味料：麻油、韓式炸醬。

作法：

1.高麗菜、紫色高麗菜洗淨，切小塊；豆乾洗淨後切丁，備用。

2.煮滾水，放入義大利管狀麵條，不時攪動以防沾黏，待煮熟後撈起麵條沖冷水，瀝乾水分，備用。

3.取炒鍋，放入高麗菜、紫色高麗菜和水，置於爐火上，拌勻後蓋上鍋蓋燜煮。

4.菜肴九分熟，倒入豆乾，以麻油和韓式炸醬調味，充分攪拌均勻，繼續煮至食材皆熟。

5.加入事先煮好的義大利麵條，麵條與醬汁一同拌勻，隨即熄火，盛盤享用。

蘑菇炸醬麵

蘑菇炸醬麵

蘑菇炸醬麵材料

材料：蘑菇、高麗菜、豆乾、義大利管狀麵條、水。

調味料：麻油、韓式炸醬。

作法：

1.蘑菇，分傘狀與傘柄，剝掉傘狀外層薄膜，洗淨切小塊；高麗菜洗淨，切小塊；豆乾洗淨後切丁，備用。

2.煮滾水，放入義大利管狀麵條，不時地以夾子攪動，勿使麵條沾黏，待煮熟後撈起，沖淋冷水，瀝乾水分備用。

3.炒鍋放入高麗菜和水，置於爐火上，攪拌均勻後蓋上鍋蓋燜煮。

4.高麗菜八分熟，倒入蘑菇和豆乾，以麻油和韓式炸醬調味，充分攪拌均勻，繼續烹煮。

5.菜肴煮熟了，加入事先煮好的義大利麵條，上下攪拌均勻，使麵條與菜肴醬汁融合，即可盛起上桌。