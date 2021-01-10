香腸鳳梨炒飯

香腸鳳梨炒飯吃起來酸酸甜甜，大人小孩都愛。

材料：

鳳梨1顆、台灣 香腸2根、蔥1支、冷凍青豆1/2包、胡蘿蔔1條、肉鬆1小碗、糙米飯1大碗、鹽2茶匙、油3湯匙、白胡椒粉少許。

材料

材料

作法：

1.胡蘿蔔刨皮後，切成小塊。蔥洗淨，切成蔥花。

2.煮一鍋熱水，水滾後，將胡蘿蔔丁和冷凍青豆分別入鍋汆燙，撈起瀝乾備用。

3.鳳梨用大刀從中對切，中間果肉以井字型切割，沿外圍果肉切一圈；接著用湯匙將果肉逐塊挖出，就做好兩個鳳梨碗。取出的果肉切成半吋立方大的塊狀，取適量用來炒飯，多餘的可留用。炒之前，先將多出的鳳梨汁倒入另一小碗中。

將鳯梨剖半，中間切井字並取出果肉。

做好的鳯梨碗。

4.先將生的台灣香腸隔水蒸熟。冷卻後，切小塊備用。

5.起油鍋，鍋熱後，先將蔥白入鍋爆香，再放入香腸、糙米飯翻炒，見飯粒呈油光狀，即將胡蘿蔔和青豆入鍋續炒，最後加入鳳梨丁、鹽和胡椒粉同炒，接著熄火。將炒好的鳳梨炒飯加入鳳梨碗中，並用錫箔紙將鳳梨連葉子全部包好。

鍋中炒飯。

6.烤爐開至350℉，預熱後，將包上錫箔紙的鳳梨放在烤盤上，烤約20分鐘。

7.將烤好的鳳梨炒飯取出，去掉錫箔紙，上面撒上一層薄薄的肉鬆就完成了。鳯梨碗裝著炒飯同時吸收鳯梨汁，吃起來美味，形狀也美觀，真是令人垂涎三尺，食欲大增。

將炒飯倒入鳯梨碗中即可。

烤過的鳳梨炒飯上面鋪上肉鬆。

小叮嚀：

1.切鳳梨塊時，用刀力度要小心，切勿太用力，會切穿鳳梨碗。

2.多餘的鳳梨塊可以當水果吃，或者打成果汁喝。

3.炒飯前，先將多餘的鳳梨汁倒出，預防炒飯太濕。