牛肉4吃 中西式隨心變化

滷牛三寶。（圖：陳芸英提供）

牛肉是家中常備的食材，可依口味喜好選擇中西式料理手法，不論是做成牛肉麵、牛肉漢堡，或用來煮湯、當滷味，都非常美味。

滷牛三寶

材料：

牛肚1個、牛筋2條、牛腩（超市購買）2盒、洋蔥2顆。

佐料：

薑12片、蔥2條、蒜4顆、辣椒2條、八角2個、滷包1包、冰糖1大匙、酒2大匙、鹽1大匙和各3大匙的辣豆瓣醬、番茄醬、醬油（比例1：1：1）。

作法：

1.牛肚和牛筋先處理。洗淨後，用熱水汆燙。再放到燜燒鍋內鍋，加1條蔥、4薑片、1個八角、1匙鹽，水蓋過食材，在瓦斯爐上煮10分鐘後，移進燜燒鍋內，燜至七分熟（約8小時或一晚）。待涼，取出牛肚和牛筋，切成適當大小。

2.再處理牛腩。洗淨，切大塊，瀝乾水分。

3.熱油鍋，將牛腩有油花的部分朝下，煎至兩面焦黃，取出備用。

4.起一炒鍋（或原鍋），放一匙油，再放8薑片，爆香洋蔥、青蔥、蒜、辣椒，放入辣豆瓣醬、番茄醬、五香粉，以小火慢慢炒香。

5.加牛腩、牛肚和牛筋拌炒，嗆酒和醬油，加冰糖，再以中小火炒香。

6.舀進燜燒鍋內鍋，加水蓋過食材，加滷包、八角和鹽，煮10分鐘後，放入燜燒鍋。

7.燜約3小時即可。

清燉牛肉麵

清燉牛肉麵。（圖：柴米夫妻提供）

材料：

牛腱心150克、中藥材20克、黑棗1顆、紅棗2顆、水、砂糖少許、鹽少許、山藥1片、水蓮、娃娃菜1/2顆、白麵條1把。

作法：

1.牛腱心汆燙後取出。

2.將中藥材與牛腱心以小火慢燉，2小時後將牛腱取出切片，湯底須過濾做為高湯。

3.取鍋加入清澈高湯600毫升，將山藥、水蓮、娃娃菜、黑棗、紅棗加入煮熟並加鹽、糖調味。

4.最後將煮熟麵條放入麵碗，再加入高湯配菜擺盤後上桌。

清燉牛雜湯

清燉牛雜湯。（圖：周承俊提供）

材料：

牛雜3斤、牛大骨2斤、白蘿蔔2條、青蔥3支、辣椒1根、薑片5~6片、米酒1碗。

滷包：

八角6粒、陳皮3片、月桂葉5~6片、桂枝1茶匙、花椒1茶匙、白胡椒粒1茶匙。

調味料：

鹽適量、冰糖少許、薑絲少許、九層塔少許、米酒少許。

作法：

1.白蘿蔔去皮洗凈後，蔥切段、辣椒去頭尾，牛雜略切成5∼6公分段，備用。

2.牛雜、牛大骨洗凈，汆燙去血水撈起洗凈後瀝乾，放入湯鍋，加水煮滾，放入滷包、牛雜熬煮30分鐘後，再放入白蘿蔔、蔥段、辣椒、薑片，煮沸後改中火煮50∼60分鐘，至牛雜軟爛。

3.撈除牛大骨、鹵包、蔥段、辣椒、薑片等後，加入鹽、冰糖調味拌勻，將少許薑絲、九層塔放入湯碗，再將牛雜湯盛入碗中，淋點米酒，即可食用。

自製牛肉漢堡

自製牛肉漢堡。（圖：太陽臉提供）

自製牛肉漢堡。（圖：太陽臉提供）

漢堡肉材料：牛肉、豬肉、洋蔥末、蛋1顆、黑胡椒粒、鹽和糖適量。

沙拉醬材料：蛋黃1顆、少許糖粉、沙拉油和檸檬汁（酸甜程度可按個人口味調整）。

麵包材料：高筋麵粉、糖、鹽、全蛋、溫牛奶 、酵母粉、無鹽奶油、蛋液、芝麻。

1.自製漢堡肉，將牛絞肉裡加一點豬絞肉，比例大約是7：3，可以用食物調理機絞打，接著加入洋蔥末、全蛋一顆、黑胡椒粒、鹽和糖，用手拌勻至出現黏性，入冰箱冷藏半小時。雙手抹少許油，取少許絞肉放在手上滾圓，雙手來回拋打，這樣能讓漢堡肉組織緊實，煎熟後放入盤中備用。

2.製作沙拉醬：取一顆蛋黃，加入少許糖粉攪拌均勻，再加入沙拉油和檸檬汁續攪至濃稠，酸甜程度可按個人口味調整，沒有電動打蛋器的話可用幾支筷子一起打。

3.將高筋麵粉、糖、鹽、全蛋、溫牛奶慢揉成糰，再加入酵母粉和無鹽奶油續揉，第一次發酵1至2小時，取出在桌上按揉把空氣揉出，分成小段揉成圓球，稍壓扁再發酵1小時。抹上蛋液、撒上芝麻以上下火392℉烤15分鐘。

4.麵包用麵包刀從中剖開，再用小烤箱回烤一下，內面抹上沙拉醬，把生菜、荷包蛋、番茄片、洋蔥圈、煎好的培根、漢堡肉和酸黃瓜片放上，擠上番茄醬，就可享受一個完全自製的美味漢堡。