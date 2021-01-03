紅樓夢美食「茄鮝」

最近讀了一本《紅樓饗宴》的書，它記載了《紅樓夢》大觀園裡20道美食，圖文並茂地詳細敘述。其中一道「茄鯗」，應該是整部《紅樓夢》裡知名度最高的菜了。

鯗，讀音同「想」，是指剖開曬乾的魚，比如黃魚鯗、鰻魚鯗。但「茄鯗」與魚無關，這是一道素食。它的特點是口感香糯爽滑，肥而不膩。之所以稱為「鯗」，是因為這道菜像「魚鯗」一樣，令人口齒留香、回味無窮。

這讓我聯想起上海的八寶辣醬，兩者的作法和特點頗為相似，但「茄鯗」的口感更勝一籌。這道菜的關鍵是茄子，烹調中吸收了豐富的醬汁，使其柔軟的內裡飽含鮮美汁水，一口咬下去，軟糯噴香。難怪劉姥姥吃了茄鯗後的反應是：「我的佛祖，倒得十來隻雞來配，它怪道這個味兒」。向大家推薦這款現代版的紅樓美食。

材料：

圓茄1個、豆腐乾1塊、白磨菇5個、新鮮香菇5朵、紅辣椒1根、蒜瓣3枚（碎末）、青蔥3根、混合堅果15克（敲碎）、熟松仁10克。

調料：

蠔油1湯勺、生抽1湯勺、甜麵醬1湯勺、黃豆醬1/2湯勺、料酒1湯勺、糟鹵1/2湯勺、白糖1湯勺。

材料 材料

作法：

1.將紅辣椒切絲，青蔥切段，豆腐乾、白磨菇和新鮮香菇都切成約1立方公分的小丁，均備用。

2.圓茄削皮，切成1.5立方公分的丁塊，放入冷水中，加入幾滴白醋防變色，再撈出瀝乾。

3.將所有的調料混合一起，調勻成醬汁。

4.將茄塊灑上生粉並拌勻，開油鍋（比平時炒菜的油多4成），待油溫上升至八成熱，放入茄塊開炸大約1分鐘，即可撈起，時間不宜過長。接著再把豆腐乾塊和菇類一起過油微炸，浮一會兒就可撈起。

5.鍋內留些底油，放入蒜末、蔥段和紅椒絲一起大火煸炒出香味，再加入調好的醬汁炒勻，把所有的食材一起加入大火翻炒，讓食材均勻裹上醬汁，最後加入堅果碎，翻炒幾下即可出鍋裝盤。在上面撒上松仁，就可以享用了。

小叮嚀：

茄子選擇圓茄為佳，這樣做出的菜口感厚實，汁多味美。