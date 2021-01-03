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菊花糖醋里脊

馮小炬
菊花小里脊
菊花小里脊

把溜肉段改造一下，就可以做成菊花小里脊，關鍵在於把小里脊肉改刀成連續不斷的細條，通過油炸定型成菊花狀。最後淋上糖醋汁即可。

材料：

豬小里脊肉1條、紅菜頭1/2個、檸檬1顆、鹽、薑粉、料酒、花椒粉、黄冰片糖、生粉適量。

作法：

1.將小里脊肉分割成四段。每段先切成成連續不斷的薄片，再改刀成連續不斷的細條。表面噴灑料酒，用適量胡椒粉、鹽和薑粉抓勻，醃製半小時，於生粉裡滾勻。

2.鍋內放寬油，燒至六、七成熱下入處理好的里脊炸至表面金黃，撈出瀝乾油，稍稍冷卻後再次放回油中快速複炸一下，撈出放入盤中。

3.鍋內放一大碗水，將紅菜頭去皮切絲與乾菊花一起煮沸，改小火煮3-5分鐘，撈出湯渣，再加入冰片糖、檸檬汁同煮至糖全部融化，大火略微收汁後，用生粉勾芡，做成色澤鮮亮的酸甜醬汁。

4.做好的糖醋醬汁淋在炸好的小里脊肉上即成，也可用採來的鮮菊花做點綴。

小叮嚀：

1.酸甜汁也可用家常的糖醋調汁。這裡採用紅菜頭、乾菊花、冰片糖和檸檬汁是為更透亮的色澤，在里脊的鮮鹹中滲透一絲清新的味道。

2.酸甜醬汁也可以在等待里脊肉醃製的期間提前做好。

3.里脊肉複炸是為了外酥內嫩的口感和加強造型。

1.切好的小里脊肉。
1.切好的小里脊肉。

2.熱油，燒至六、七成熱下放入處理好的里脊，炸至表面金黃，撈出瀝乾油，稍稍冷卻後...
2.熱油，燒至六、七成熱下放入處理好的里脊，炸至表面金黃，撈出瀝乾油，稍稍冷卻後再次放回油中快速複炸，即可撈出。

3.製作糖醋醬。
3.製作糖醋醬。

4.菊花小里脊淋上醬汁就大功告成。
4.菊花小里脊淋上醬汁就大功告成。

菊花小里脊
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